Justiça aprova venda da SAF do Paraná Clube; veja valores e detalhes da proposta

Veja os principais pontos na proposta de compra da SAF do Paraná:



➤ Foco e revitalização das categorias de base;



➤ Transformar o Boqueirão em centro de treinamentos, com acordo com o Carlos Werner, empresário e ex-investidor, para utilizar o Ninho da Gralha;



➤ Promessa de resolução do imbróglio da Vila Capanema com a União;



➤ Investimentos podem ter alterações devido as dívidas. O valor de R$ 430 milhões é o aporte dos investidores e não contabiliza as receitas do Paraná Clube.



Quais são os próximos passos?



Com a autorização da Justiça, a diretoria do clube, liderada pelo presidente Rubens Ferreira, vai analisar a proposta e discutir eventuais pontos do projeto. Caso tudo seja acertado, a oferta do consórcio de investidores será levada ao Conselho Deliberativo do Tricolor para votação.



Depois, a decisão final sobre a venda da SAF ainda precisa da aprovação do juízo da Recuperação Judicial.



A situação atual do Paraná Clube:



O Paraná Clube, que disputou a Série A em 2018, está sem divisão nacional desde 2022 após uma série de rebaixamentos. O clube também enfrenta dificuldades a nível estadual e disputará a Segunda Divisão do Paranaense pela segunda vez consecutiva em 2024.



Após anos mergulhado em dívidas e com resultados nada expressivos, o Tricolor da Vila tenta ajeitar a casa. Em junho de 2023, o plano de recuperação judicial do time foi aprovado pela Justiça, que deu sinal verde para a venda da SAF.