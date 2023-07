A Bridge Sports Capital surge com uma proposta inovadora no mercado facilitando transações complexas e promovendo o desenvolvimento sustentável dos clubes brasileiros. A empresa entra no mercado com mandatos como advisor e captador de recursos para sete clubes no Brasil e exterior, incluindo Juventude, Náutico, Vila Nova e Paraná Clube.



