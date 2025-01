Ex-locutor da Fox Sports vai narrar estadual em canal de Benjamin Back

Após anunciar a transmissão do Campeonato Paraense no "Canal do Benja", no Youtube, o apresentador Benjamin Back revelou os nomes que farão parte da transmissão. Um deles é o do narrador Rodrigo Cascino, que trabalhou com Benja na extinta Fox Sports.

Além de Cascino, Benja também anunciou que as transmissões do torneio terão a presença dos comentaristas e ex-jogadores Kléber Gladiador, Muller e Emerson Sheik. O Campeonato Paraense começa neste sábado (18), com o jogo entre Remo e São Francisco.

O Paysandu entra em campo no domingo (19), diante do Capitão Poço. O "Canal do Benja" conta com mais de 350 mil inscritos. Além deste, o apresentador também é dono do "Benja Me Mucho", onde comanda podcasts. Na TV, o comunicador atua no SBT com o programa "Arena SBT" e na CNN, no "Domingol".

- Paysandu! Remo! O Canal do Benja começa a partir de agora transmissão de campeonatos. E vai ser uma transmissão como nunca o Campeonato Paraense teve, grandes nomes, narradores, comentaristas… Povo do Norte, do Nordeste, eu estou chegando. Está na hora do Brasil inteiro acompanhar esses dois timaços em campo, com torcidas fanáticas, Mangueirão lotado. Isso é só o começo - disse Benja.