Onde assistir ao Brasileirão 2026? Entenda divisão dos direitos de transmissão

Assim como a temporada passada, o Brasileirão 2026 terá seus direitos de transmissão repartidos entre os dois blocos comerciais criados no torneio, a Libra e a Futebol Forte União (FFU). A criação das ligas mudou o formato de distribuição dos jogos da competição e aumentou o número de emissoras e canais responsáveis por exibir os confrontos, divididos entre a TV aberta, TV fechada, streamings e através do YouTube. O Lance! Biz explica a separação dos grupos, como ficam as transmissões e onde assistir aos jogos neste ano.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Em 2024 surgiram as primeiras negociações para descentralizar a negociação dos direitos de imagem do campeonato nacional e os clubes se dividiram em dois blocos distintos, que passaram a fechar acordos de transmissão individualizados, cada um com seus valores e plataformas específicas. Novos players de exibição foram introduzidos no cardápio dos torcedores desde então.

Antes de detalhar os locais de transmissão, é importante ressaltar que a definição de qual canal irá transmitir cada partida é feita a partir da Lei do Mandante, sancionada em 2021, que garante ao clube que joga em casa o direito exclusivo de negociar os direitos de exibição dos seus jogos. Antes, o acordo precisava ser em conjunto entre as duas equipes envolvidas no duelo.

continua após a publicidade

Divisão Libra e FFU

A Libra fechou um acordo de exclusividade com a Globo, que é a detentora dos direitos dos dez clubes do bloco na Série A deste ano. Os jogos do bloco serão exibidos entre a TV aberta e o canal fechado da emissora, transmitidos via TV a cabo ou streaming, além do novo player do grupo, a GE TV, através do YouTube.

Do outro lado, a FFU tem um acordo de distribuição de jogos mais espalhado em relação à Libra. O bloco tem quatro players diferentes que abrangem todos os formatos de transmissão, o que inclui a própria Rede Globo, única a garantir os direitos com os dois grupos do Brasileirão. A Record, Cazé TV e Prime Video completam o pacote de detentoras.

continua após a publicidade

Bloco Libra

Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Remo, Santos, São Paulo e Vitória

Bloco FFU

Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Mirassol e Vasco

➡️ Libra e FFU: quais são os clubes de cada liga do Brasileirão 2026? Veja divisão

Onde assistir aos jogos do Brasileirão 2025

Times da Libra

Rede Globo: TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura), GE TV (YouTube) e Globoplay (que retransmite o sinal das TVs, Premiere e YouTube)

Neste grupo, todos os jogos pertencem ao Grupo Globo, que exibirá nove partidas por rodada, sendo oito delas de forma exclusiva. A empresa é quem define onde vai passar cada um dos nove jogos, sendo um deles obrigatoriamente na TV aberta. O Premiere exibe as nove partidas, a GE TV transmite uma por rodada e o Sportv dois jogos. O Globoplay é apenas uma plataforma de acesso e que dá direito ao usuário ver os jogos de todos os canais citados.

Times da FFU

Rede Globo: TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura) e Globoplay (que retransmite o sinal das TVs, Premiere e YouTube)

TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura) e Globoplay (que retransmite o sinal das TVs, Premiere e YouTube) Record: TV aberta, site R7.com e streaming Play Plus (um jogo por rodada, que será o mesmo da Cazé TV)

TV aberta, site R7.com e streaming Play Plus (um jogo por rodada, que será o mesmo da Cazé TV) Cazé TV: YouTube (um jogo por rodada, que será o mesmo da Record)

YouTube (um jogo por rodada, que será o mesmo da Record) Prime Video: no seu streaming (um jogo por rodada, que será exclusivo)

Para os clubes deste bloco, toda rodada haverá um jogo exclusivo no Prime Video. Outra partida é exibida pela Record em TV aberta, que é a mesma da CazéTV, no YouTube. O Premiere transmitirá o restante dos jogos, incluindo o mesmo da Record e CazéTV.