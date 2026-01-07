Qual é a equipe mais valiosa do Paulistão 2026?

Com as mudanças realizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no calendário do futebol brasileiro, os Estaduais foram ligeiramente adiantados, assim como o Brasileirão. No dia 10, o Paulistão 2026 vai começar, e você confere com o Lance! qual é a equipe mais valiosa da competição.

Atual vice-campeão da competição, o Palmeiras possui o elenco mais valioso do estadual mais disputado do Brasil, com um plantel avaliado em 238,58 milhões de euros (R$ 1,34 bilhão). No alviverde, o atleta mais caro é o atacante Vitor Roque, que tem valor de mercado apontado em 35 milhões de euros (R$ 220 milhões). O camisa 9 não é apenas o mais caro do estadual, mas de todo o Brasileirão. Outros nomes como Andreas Pereira e Flaco López também se destacam pelo alto valor.

Depois do Alviverde, vem o atual campeão, o Corinthians, valendo 113,25 milhões de euros (R$ 636,5 milhões). Na equipe comandada por Dorival Jr, os líderes da lista são Yuri Alberto e Breno Bidon, enquanto Memphis Depay fica para trás no recorte do plantel corinthiano.

Em terceiro lugar aparece o Santos, que tem o elenco cotado em 102,85 milhões de euros (R$ 578,0 milhões). Mesmo com Neymar e Gabigol, o Peixe não consegue alavancar valores mais expressivos na lista, mas fica na frente do São Paulo.

O Tricolor chega no Paulistão 2026 com um plantel avaliado em 79,45 milhões de euros (R$ 446,5 milhões). Assim como o Santos, o São Paulo também tem nomes de peso no elenco, como Lucas Moura e Calleri, mas não fica à frente dos rivais no ranking geral de valor de mercado.

Veja os elencos mais caros do Paulistão 2026

1 . Palmeiras - 238,58 milhões de euros (R$ 1,34 bilhão) 2 . Corinthians - 113,25 milhões de euros (R$ 636,5 milhões) 3 . Santos - 102,85 milhões de euros (R$ 578,0 milhões) 4 . São Paulo - 79,45 milhões de euros (R$ 446,5 milhões)

Tabela da primeira fase do Paulistão de 2026 (Foto: Reprodução/FPF)

