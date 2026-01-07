Qual é a equipe mais valiosa do Paulistão 2026?
Palmeiras e Corinthians lideram as estatísticas
Com as mudanças realizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no calendário do futebol brasileiro, os Estaduais foram ligeiramente adiantados, assim como o Brasileirão. No dia 10, o Paulistão 2026 vai começar, e você confere com o Lance! qual é a equipe mais valiosa da competição.
Atual vice-campeão da competição, o Palmeiras possui o elenco mais valioso do estadual mais disputado do Brasil, com um plantel avaliado em 238,58 milhões de euros (R$ 1,34 bilhão). No alviverde, o atleta mais caro é o atacante Vitor Roque, que tem valor de mercado apontado em 35 milhões de euros (R$ 220 milhões). O camisa 9 não é apenas o mais caro do estadual, mas de todo o Brasileirão. Outros nomes como Andreas Pereira e Flaco López também se destacam pelo alto valor.
Depois do Alviverde, vem o atual campeão, o Corinthians, valendo 113,25 milhões de euros (R$ 636,5 milhões). Na equipe comandada por Dorival Jr, os líderes da lista são Yuri Alberto e Breno Bidon, enquanto Memphis Depay fica para trás no recorte do plantel corinthiano.
Em terceiro lugar aparece o Santos, que tem o elenco cotado em 102,85 milhões de euros (R$ 578,0 milhões). Mesmo com Neymar e Gabigol, o Peixe não consegue alavancar valores mais expressivos na lista, mas fica na frente do São Paulo.
O Tricolor chega no Paulistão 2026 com um plantel avaliado em 79,45 milhões de euros (R$ 446,5 milhões). Assim como o Santos, o São Paulo também tem nomes de peso no elenco, como Lucas Moura e Calleri, mas não fica à frente dos rivais no ranking geral de valor de mercado.
Veja os elencos mais caros do Paulistão 2026
- Palmeiras - 238,58 milhões de euros (R$ 1,34 bilhão)
- Corinthians - 113,25 milhões de euros (R$ 636,5 milhões)
- Santos - 102,85 milhões de euros (R$ 578,0 milhões)
- São Paulo - 79,45 milhões de euros (R$ 446,5 milhões)
Veja os 15 jogadores mais valiosos do Paulistão 2025:
- Vitor Roque – Palmeiras – 35 milhões de euros (R$ 220 milhões)
- Yuri Alberto – Corinthians – 22,00 milhões de euros (R$ 123,6 milhões)
- José Manuel López – Palmeiras – 20,00 milhões de euros (R$ 112,4 milhões)
- Andreas Pereira – Palmeiras – 20,00 milhões de euros (R$ 112,4 milhões)
- Breno Bidon – Corinthians – 14,00 milhões de euros (R$ 78,7 milhões)
- Joaquín Piquerez – Palmeiras – 15,00 milhões de euros (R$ 84,3 milhões)
- Facundo Torres – Palmeiras – 15,00 milhões de euros (R$ 84,3 milhões)
- Rodrigo Garro – Corinthians – 15,00 milhões de euros (R$ 84,3 milhões)
- Paulinho – Palmeiras – 25,00 milhões de euros (R$ 140,5 milhões)
- Mauricio – Palmeiras – 12,00 milhões de euros (R$ 67,4 milhões)
- Gabriel Brazão – Santos – 11,00 milhões de euros (R$ 61,8 milhões)
- Aníbal Moreno – Palmeiras – 11,00 milhões de euros (R$ 61,8 milhões)
- Ramón Sosa – Palmeiras – 13,00 milhões de euros (R$ 73,0 milhões)
- Agustín Giay – Palmeiras – 11,00 milhões de euros (R$ 61,8 milhões)
- Jhon Jhon – RB Bragantino – 11,00 milhões de euros (R$ 61,8 milhões)
