Lance! Biz

Qual é a equipe mais valiosa do Paulistão 2026?

Palmeiras e Corinthians lideram as estatísticas

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 07/01/2026
06:00
Tabela da primeira fase do Paulistão de 2026
Tabela da primeira fase do Paulistão de 2026 (Foto: Reprodução/FPF)
Com as mudanças realizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no calendário do futebol brasileiro, os Estaduais foram ligeiramente adiantados, assim como o Brasileirão. No dia 10, o Paulistão 2026 vai começar, e você confere com o Lance! qual é a equipe mais valiosa da competição.

Atual vice-campeão da competição, o Palmeiras possui o elenco mais valioso do estadual mais disputado do Brasil, com um plantel avaliado em 238,58 milhões de euros (R$ 1,34 bilhão). No alviverde, o atleta mais caro é o atacante Vitor Roque, que tem valor de mercado apontado em 35 milhões de euros (R$ 220 milhões). O camisa 9 não é apenas o mais caro do estadual, mas de todo o Brasileirão. Outros nomes como Andreas Pereira e Flaco López também se destacam pelo alto valor.

Depois do Alviverde, vem o atual campeão, o Corinthians, valendo 113,25 milhões de euros (R$ 636,5 milhões). Na equipe comandada por Dorival Jr, os líderes da lista são Yuri Alberto e Breno Bidon, enquanto Memphis Depay fica para trás no recorte do plantel corinthiano.

Em terceiro lugar aparece o Santos, que tem o elenco cotado em 102,85 milhões de euros (R$ 578,0 milhões). Mesmo com Neymar e Gabigol, o Peixe não consegue alavancar valores mais expressivos na lista, mas fica na frente do São Paulo.

O Tricolor chega no Paulistão 2026 com um plantel avaliado em 79,45 milhões de euros (R$ 446,5 milhões). Assim como o Santos, o São Paulo também tem nomes de peso no elenco, como Lucas Moura e Calleri, mas não fica à frente dos rivais no ranking geral de valor de mercado.

Veja os elencos mais caros do Paulistão 2026

  1. Palmeiras - 238,58 milhões de euros (R$ 1,34 bilhão)
  2. Corinthians - 113,25 milhões de euros (R$ 636,5 milhões)
  3. Santos - 102,85 milhões de euros (R$ 578,0 milhões)
  4. São Paulo - 79,45 milhões de euros (R$ 446,5 milhões)
Veja os 15 jogadores mais valiosos do Paulistão 2025:

  1. Vitor Roque – Palmeiras – 35 milhões de euros (R$ 220 milhões)
  2. Yuri Alberto – Corinthians – 22,00 milhões de euros (R$ 123,6 milhões)
  3. José Manuel López – Palmeiras – 20,00 milhões de euros (R$ 112,4 milhões)
  4. Andreas Pereira – Palmeiras – 20,00 milhões de euros (R$ 112,4 milhões)
  5. Breno Bidon – Corinthians – 14,00 milhões de euros (R$ 78,7 milhões)
  6. Joaquín Piquerez – Palmeiras – 15,00 milhões de euros (R$ 84,3 milhões)
  7. Facundo Torres – Palmeiras – 15,00 milhões de euros (R$ 84,3 milhões)
  8. Rodrigo Garro – Corinthians – 15,00 milhões de euros (R$ 84,3 milhões)
  9. Paulinho – Palmeiras – 25,00 milhões de euros (R$ 140,5 milhões)
  10. Mauricio – Palmeiras – 12,00 milhões de euros (R$ 67,4 milhões)
  11. Gabriel Brazão – Santos – 11,00 milhões de euros (R$ 61,8 milhões)
  12. Aníbal Moreno – Palmeiras – 11,00 milhões de euros (R$ 61,8 milhões)
  13. Ramón Sosa – Palmeiras – 13,00 milhões de euros (R$ 73,0 milhões)
  14. Agustín Giay – Palmeiras – 11,00 milhões de euros (R$ 61,8 milhões)
  15. Jhon Jhon – RB Bragantino – 11,00 milhões de euros (R$ 61,8 milhões)

