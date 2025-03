Campeão Mundial no Corinthians exalta título Goiano: ‘Mais importante da minha vida’

O volante Ralf, do Vila Nova, exaltou a conquista do Campeonato Goiano após a vitória por 3 a 0 sobre o Anápolis, no jogo de volta, no Estádio Serra Dourada. Com o triunfo, a equipe reverteu o placar da ida, que havia sido perdida por 2 a 0 para o Anápolis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Ralf fez história no Corinthians, conquistando a Libertadores e o Mundial, além de ter sido convocado para a Seleção Brasileira. Após o título pelo clube goiano, no entanto, o jogador afirmou que essa conquista foi a maior de sua carreira. Cabe ressaltar que o Tigre não conquistava o estadual há 20 anos.

- Por tudo, pela história, pelo o que o Vila passou, pelos anos que não conquistava esse título, então é o mais importante da minha carreira. Da minha vida - disse.

continua após a publicidade

Após o título, o Vila Nova já vira a chave e foco no Campeonato Brasileiro da Séria B. No próximo sábado (5), no Couto Pereira, a equipe estreia na competição. A bola rola às 15h.

- Aproveitar hoje. Não sei como vai ser a programação a partir de amanhã, mas vamos aproveitar hoje, pois no fim de semana já tem jogos. Com muita humildade e trabalho, vamos conquistar mais coisas esse ano - completou.

continua após a publicidade

Volante fez história vestindo a camisa do Corinthians (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium)

Carreira de Ralf

O volante, de 40 anos, iniciou sua carreira no Imperatriz, do Maranhão, e passou por XV de Jaú, Gama e Noroeste até se destacar no Grêmio Barueri, clube paulista onde disputou 67 jogos e marcou um gol. Com a camisa do Brasil, foram oito partidas.

Suas boas atuações defensivas chamaram a atenção do Corinthians. Pelo Timão, Ralf disputou 437 partidas, marcou 10 gols e deu nove assistências. O jogador conquistou os títulos do Campeonato Paulista (3x), Brasileirão (2x), Recopa Sul-Americana (1x), Libertadores (1x) e Mundial (1x).