Patrocínio, elenco e salários: veja as diferenças entre Palmeiras e Botafogo

Nesta terça-feira (26), Palmeiras e Botafogo fazem o que talvez seja o jogo mais importante do Campeonato Brasileiro de 2024 até aqui. Os dois lutam pelo título da competição e, na última rodada, os resultados permitiram que o Alviverde chegasse aos mesmos 70 pontos do clube carioca e assumisse a ponta da tabela por ter uma vitória a mais.

continua após a publicidade

➡️Entenda como se formou o império de Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Esse é o segundo ano consecutivo que os dois times se destacam como principais candidatos ao título do Brasileirão. Fora dos gramados, os dois times são comandados por empresários bilionários. O norte-americano John Textor é dono da SAF do Glorioso e a carioca Leila Pereira é a presidente do Alviverde. Mas qual dos times saí na frente quando se trata de patrocínio e avaliação de mercado? O Lance! Biz levantou esses dados.

Patrocínio

Nesse quesito, o time da capital paulista sai na frente. Atualmente, o patrocinador máster do Palmeiras é a Crefisa, empresa da presidente Leila. O acordo do time com a instituição estabeleceu um pagamento de R$ 81 milhões fixos por ano, podendo saltar para R$ 120 milhões com bônus esportivos previstos no contrato.

continua após a publicidade

Já o Botafogo tem como patrocinador máster a casa de apostas Parimatch, com um contrato de R$ 27,5 milhões por ano.

E se essa diferença já parece grande hoje, pode ficar ainda maior no próximo ano, uma vez que o Palmeiras negocia para fechar um acordo de patrocínio máster com a casa de apostas Sportingbet no valor de R$ 100 milhões por temporada, com a possibilidade de bônus por metas esportivas, que podem elevar o montante para até R$ 150 milhões anuais.

Partida entre Palmeiras e Botafogo pela Libertadores 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Valor do elenco

Segundo o site Transfermarkt, o Palmeiras possui um elenco com maior valor de mercado do que o Botafogo. O grupo palmeirense é avaliado em 209,85 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão na cotação atual), enquanto o elenco botafoguense vale 136,1 milhões de euros (cerca de R$ 827,4 milhões).

continua após a publicidade

Há também uma diferença considerável quando analisados os jogadores mais caros dos dois times. Pelo alviverde, o atleta mais valioso é o jovem Estêvão. O atante de 17 anos foi vendido ao Chelsea, da Inglaterra, em junho deste ano, por 45 milhões de euros (R$ 273,6 milhões), mais 16,5 milhões de euros em metas.

No elenco do Glorioso, o atleta mais caro é o argentino Thiago Almada. Segundo o Transfermarkt, atualmente o meia vale 27 milhões de euros (R$ 164,1 milhões).

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Folha salarial

Apesar da diferença nos valores de mercado do elenco, Botafogo e Palmeiras possuem folhas salariais próximas, segundo o site Capology. O Verdão desembolsa por ano R$ 209,3 milhões e o Glorioso, R$ 201,2 milhões.