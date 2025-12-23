Bicampeão Brasileiro pelo São Paulo, em 2006 e 2007, Ilsinho será, outra vez, embaixador do Tricolor no Paulistão de 2026, pela "TNT Sports". Depois que deixou os gramados, o ex-jogador passou a estudar e se dedicar à comunicação esportiva, participando de programas, podcasts e até transmissões.

O ex-atleta, que atuava como lateral direito e se tornou ídolo São Paulino, terá como função de embaixador participar de todas as transmissões do São Paulo no Paulistão de 2026, exercendo o mesmo ofício que teve em 2025.

Além de comentar todos os jogos do Tricolor e estar presente nas transmissões, Ilsinho também vai participar de diversos eventos e atividades exclusivas do canal, além de fazer parte de jogos e dinâmicas exclusivas em todas as redes sociais da "TNT Sports".

Ilsinho será, mais uma vez, embaixador do São Paulo no Paulistão. (Foto: Edson Junior / LIGA Agência)

Em entrevista ao ""Podcast Invite", do "MKT Esportivo", Ilsimnho comentou um pouco sobre sua satisfação em poder fazer parte da campanha do São Paulo no último e no próximo Paulistão. Além disso, o ex-defensor também comentou sobre sua transição de atleta profissional para comunicador.

- A parte da comunicação surgiu em meio aos estudos e em contato com meus amigos. Eles me incentivaram a comentar os jogos no meu canal. Gostei muito. Acredito que a experiência seja adquirida quando fazemos algo, então fiquei muito honrado com o convite da TNT - afirmou o ídolo Tricolor.

- Estou procurando estudar mais, me especializar na forma de pensar, na forma de falar, sempre respeitando o local de trabalho. A comunicação me fisgou e estou gostando muito de fazer isso - completou.

O Paulistão 2026 terá todas as suas partidas transmitidas pelo streaming HBO Max e pelo canal TNT.