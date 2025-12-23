menu hamburguer
Lance! Biz

Dona dos naming rights lidera ganhos com retorno de marca na final da Copa do Brasil

Casa de apostas Betano teve retorno de marca superior a R$ 1 milhão com a decisão

Avatar
Daniel Lessa
Rio de Janeiro
Dia 23/12/2025
09:55
Time do Corinthians perfilado antes da final da Copa do Brasil (Foto: Theo Daolio/MOCHILA PRESS)
imagem cameraTime do Corinthians posa antes da final da Copa do Brasil
Detentora dos naming rights da Copa do Brasil, a Betano foi a marca com maior retorno financeiro com as placas do Maracanã. Ao longo da partida, estima-se que a Betano ultrapassou a marca de R$ 1 milhão, tendo 10 minutos e 36 segundos de exposição nas transmissões da GeTV, Globo, Sportv e Amazon Prime.

Os dados foram fornecidos pela AuraSight, plataforma que usa IA para mensurar o valor da exposição de marcas em transmissões ao vivo e publicações em redes sociais.

Outras duas casas de apostas fecham o pódio das empresas com maiores retornos de marca com a decisão, conquistada pelo Corinthians diante do Vasco. A Betnacional, com R$ 862,7 mil em 8 minutos e 35 segundos de exposição, ficou em segundo, seguido pela Superbet, com R$ 811,4 mil em 8 minutos e 7 segundos. Das oito marcas que tiveram maior retorno de marca no duelo entre Corinthians e Vasco, cinco são de apostas esportivas.

Corinthians levanta a taça de campeão da Copa do Brasil no Maracanã (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
circulo com pontos dentroTudo sobre

