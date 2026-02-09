A FutPro Expo foi lançada oficialmente como um evento de negócios voltado ao ecossistema do futebol. O foco será criar conexões entre clubes, federações, ligas, empresas, investidores e profissionais do setor. A primeira edição vai acontecer este ano, entre 7 e 9 de maio, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

A organização projeta público superior a cinco mil pessoas ao longo dos três dias de programação. Confederações, ligas e mais de 60 clubes foram convidados, além das federações dos 26 estados e do Distrito Federal. Representantes da Futebol Forte União (FFU) e da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) já confirmaram participação. A feira deve reunir cerca de 200 empresas.

Dentre os palestrantes confirmados estão Denílson, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, e o ex-goleiro Jackson Follmann. De acordo com a organização, outros nomes serão anunciados em breve, incluindo convidados internacionais.

A estrutura do evento será dividida em quatro frentes: feira de negócios, com estandes destinados a ligas, confederações, federações, clubes e empresas; FutPro Academy, com cursos e conteúdos sobre gestão do futebol; Prêmio FutPro Expo, com votação aberta ao público para reconhecer profissionais e iniciativas de 2025; e eixo social, com ações de inclusão voltadas a atletas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down. A programação inclui ainda plenária, oficinas temáticas e ativações de marcas.

- A FutPro Expo foi pensada para ser mais do que uma feira. Queremos criar um ambiente onde clubes, federações, investidores e empresas conversem no mesmo nível, gerem negócios reais e construam soluções para o futuro do futebol brasileiro. Vamos reunir os principais decisores da modalidade em um só lugar. É um evento estratégico que nasce grande e que se tornará anual - afirmou Alexandre Frota, CEO da feira e ex-presidente do Ceará.

Outros palestrantes confirmados são Júnior Moraes, Lênin Franco, Bruno Formiga, Bruno Brum, Reginaldo Diniz e Luciano Potter. Os ingressos estão à venda no site oficial do evento.