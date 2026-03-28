Juventus aumenta média de público em 36% em 2026 no primeiro ano de SAF
Crescimento nas arquibancadas impulsiona novo momento do clube dentro e fora de campo
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O primeiro ano sob gestão da SAF já apresenta impactos diretos nas arquibancadas do Juventus. Em 2026, o clube registrou um aumento de 36% na média de público na Rua Javari, saltando de 1.429 torcedores por jogo em 2025 para 1.946 nesta temporada.
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Ao longo do ano, o Juventus alcançou a marca total de 17.522 torcedores no estádio, consolidando o crescimento nas arquibancadas como reflexo do novo momento vivido pela equipe. O avanço de público acompanha um salto fora de campo: a equipe soma mais de R$ 3 milhões em patrocínios, fruto de uma estratégia comercial estruturada e focada na valorização da marca.
Os contratos envolvem um pacote completo de ativações, com exposição master na camisa de jogo e de treino, presença em backdrops de entrevistas, placas no estádio, além de cotas de camisas oficiais, ingressos e ações digitais nos canais do clube. O modelo reforça a proposta da SAF de potencializar ativos comerciais e ampliar receitas com parceiros alinhados ao posicionamento institucional.
A construção desse portfólio foi baseada em um planejamento estratégico com foco em storytelling e prospecção ativa, priorizando acordos que agreguem valor à imagem do clube, e não apenas retorno financeiro imediato.
Dentro de campo e nas arquibancadas, a resposta também aparece. Parte do crescimento de público na Javari é resultado de ações promovidas pela SAF para aproximar o torcedor. Nos últimos jogos em casa, o clube realizou promoções de ingressos, com a liberação dos primeiros mil bilhetes de forma gratuita, estratégia que gerou forte engajamento.
No duelo contra o Sertãozinho, por exemplo, os ingressos disponibilizados nessa ação se esgotaram em menos de duas horas, evidenciando a demanda reprimida e o interesse do público em voltar à Rua Javari. As iniciativas fazem parte de um plano maior de reaproximação com a torcida e de ocupação do estádio.
Tradicionalmente ligado à Mooca e à comunidade local, o Juventus tem buscado fortalecer esse vínculo histórico, ao mesmo tempo em que trabalha para atrair novos públicos. A proposta é transformar os jogos em casa em uma experiência que vá além do futebol, posicionando a ida à Javari como um programa cultural na cidade de São Paulo.
Combinando crescimento comercial e ações voltadas ao torcedor, o clube começa a colher resultados concretos. A marca de mais de 17 mil pessoas no estádio ao longo da temporada reforça o impacto das iniciativas, enquanto o aumento expressivo na média de público indica um reposicionamento consistente do Juventus dentro e fora de campo.
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