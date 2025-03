Os clubes mais valiosos do mundo: veja ranking e comparações com o Brasil

Os gigantes do futebol mundial não dominam apenas os gramados, mas também o cenário financeiro do esporte. Em 2025, os clubes europeus seguem na liderança do ranking das equipes mais valiosas do planeta, com cifras bilionárias impulsionadas por direitos de transmissão, patrocínios e negócios comerciais.



Mas quais são os times mais valiosos do mundo? E como os clubes brasileiros se comparam nesse cenário? O Sportico, site especializado em finanças esportivas, publicou um levantamento com os valores de mercado das maiores equipes globais.

Os clubes mais valiosos do futebol em 2025 💰

De acordo com o ranking da Sportico, estes são os clubes de futebol mais valiosos do mundo em 2025:

1. Manchester United – US$ 6,2 bilhões

2. Real Madrid – US$ 6,1 bilhões

3. Barcelona – US$ 5,3 bilhões

4. Liverpool – US$ 5,1 bilhões

5. Bayern de Munique – US$ 4,8 bilhões

Esses clubes se destacam por possuírem amplas receitas comerciais, acordos milionários de patrocínio e grande presença em mercados globais.

E os clubes brasileiros?

Enquanto alguns gigantes europeus ultrapassam os US$ 6 bilhões (R$ 34,8 bi) em valor de mercado, os clubes brasileiros ainda estão longe dessa realidade. O Flamengo, time mais valioso do Brasil, tem um valor estimado de cerca de US$ 900 milhões (R$ 5,2 bi), bem abaixo dos gigantes europeus.

A principal diferença está nas fontes de receita. Enquanto clubes como Real Madrid e Manchester United faturam bilhões com direitos de transmissão, contratos comerciais e turnês internacionais, os times brasileiros ainda dependem fortemente de cotas de TV e negociações de jogadores para equilibrar as contas.

O que pode mudar no Brasil? 🔮

Nos últimos anos, o futebol brasileiro tem se aproximado de um modelo de gestão mais moderna, com a implementação das SAFs (Sociedades Anônimas do Futebol) e a tentativa de organização de uma liga nacional.

Para alcançar patamares mais altos, os clubes brasileiros precisam ampliar suas fontes de receita, explorar melhor suas marcas globalmente e estruturar seus projetos comerciais e de marketing, como fazem os gigantes da Europa.

Embora a diferença ainda seja grande, o futebol brasileiro tem potencial para crescer financeiramente nos próximos anos. Será que algum clube do Brasil poderá figurar entre os mais valiosos do mundo no futuro?