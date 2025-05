Quanto Popó vai receber? Veja negócios por trás dos eventos de boxe

O Fight Music Show chega à sua sexta edição neste sábado (17), prometendo mais uma noite de entretenimento e milhões em jogo. O grande destaque será o embate entre o tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas e o ator Duda Nagle, em um dos duelos mais esperados do evento que mistura boxe, celebridades e show business.

A luta será realizada na Arena Vibra São Paulo, com ingressos variando entre R$ 45 e R$ 8.400, e integra um card com dez combates, incluindo duplas e presenças de nomes como MC Livinho, Rogério Minotouro e Tz da Coronel.

💰 Quanto Popó vai receber?

Apesar de não haver confirmação oficial, a expectativa é que Popó receba uma bolsa milionária para enfrentar Duda Nagle. Em edições anteriores, como a que o colocou frente a frente com Kleber Bambam, o lutador teria recebido cerca de R$ 3 milhões, segundo o Estadão. O adversário, Bambam, teria faturado um valor maior, somando premiação, publicidade e ações de marketing.

O mistério faz parte do modelo de negócio do Fight Music Show, mas estimativas apontam que a primeira edição do evento, em 2022, movimentou cerca de R$ 25 milhões.

🥊 Lutas ou entretenimento?

Combinando esporte e espetáculo, o FMS segue o modelo que ganhou força fora do Brasil com nomes como Jake Paul e KSI. A estratégia é apostar em narrativas envolventes, rivalidades midiáticas e forte presença digital para gerar interesse do público — e, claro, monetizar com venda de pay-per-view, ingressos e patrocínios.

📌 Fontes de receita do FMS:

Ingressos premium

Direitos de transmissão

Pay-per-view

Patrocínios e ativações digitais

🔮 O futuro do boxe como show

Eventos como o Fight Music Show transformaram a lógica do boxe tradicional. O foco deixa de ser apenas o resultado esportivo e passa a incluir engajamento nas redes sociais, memes, provocação e espetáculo. O sucesso financeiro e de audiência deve manter o formato em alta — e Popó, aos 49 anos, segue como um dos protagonistas mais rentáveis desse novo cenário.

