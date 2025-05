Quem é mais rico? Compare as receitas milionárias de Grêmio e Inter

O clássico Gre-Nal não se limita ao campo. Fora dele, Grêmio e Internacional também travam uma disputa acirrada — desta vez, pelo topo das finanças do futebol gaúcho. Segundo os balanços financeiros referentes a 2024, o Colorado levou vantagem no faturamento bruto, mas o Tricolor também teve bons resultados em áreas estratégicas como os direitos de transmissão.

💰 Inter arrecada mais no total, Grêmio vai melhor na TV

📊 Receita bruta em 2024

Internacional : R$ 621 milhões

: R$ 621 milhões Grêmio: R$ 512,9 milhões

O Colorado foi o clube gaúcho que mais faturou em 2024, com R$ 108 milhões a mais que o rival. Grande parte dessa diferença veio da venda de jogadores, onde o Inter arrecadou R$ 178,2 milhões, contra R$ 105,3 milhões do Grêmio — uma diferença de R$ 72,9 milhões no mercado da bola.

Por outro lado, o Tricolor levou a melhor em um dos pilares do orçamento dos clubes brasileiros: os direitos de transmissão e premiações. Impulsionado pela participação na Libertadores, o Grêmio obteve R$ 178,6 milhões nesta categoria, superando os R$ 142,1 milhões do Inter.

Categoria de Receita Grêmio Internacional Transmissão + Premiações R$ 178,6 milhões R$ 142,1 milhões Patrocínios R$ 65,3 milhões R$ 75 milhões Venda de Atletas R$ 105,3 milhões R$ 178,2 milhões

💸 Rivalidade que também se mede em números

A análise dos demonstrativos financeiros mostra como Grêmio e Internacional têm estratégias distintas, mas complementares, para manter a saúde financeira em dia. Enquanto o Inter se destacou com a venda de atletas e parcerias comerciais, o Grêmio teve uma performance mais sólida em premiações e contratos de TV. No fim, o Colorado terminou o ano na frente, mas a disputa financeira — como a esportiva — promete seguir quente nos próximos capítulos.

