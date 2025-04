Thiago Asmar critica José Boto e Filipe Luís após derrota do Flamengo

O primeiro jogo do Flamengo no Maracança pela Libertadores de 2025 decepcionou a torcida. O Rubro-negro perdeu por 2 a 1 para o Central Córdoba, da argentina, na última quarta-feira (9), pela segunda rodada do torneio continental. Após a derrota, o jornalista Thiago Asmar, também conhecido como "Pilhado", criticou o treinador Filipe Luís e o dirigente José Boto.

Durante o programa "Canelada", da rádio "Jovem Pan", o comunicador chamou atenção para o fato do Flamengo ter entrado em campo sem três jogadores titulares. Tratam-se de Gerson, Pulgar e Wesley. Para ele, a postura indicou que o clube prioriza o Brasileirão, e não a Libertadores, o que na visão dele é um erro.

- Uma noite de vergonha no Maracanã. Tem que criticar Filipe Luís e José Boto. Eu elogio o treinador do Flamengo, mas não tenho rabo preso. O que ele e o Boto fizeram hoje com o torcedor rubro-negro é sacanagem. Tem que respeitar o cara que pegou um ingresso caro para assistir o jogo - iniciou o jornalista, antes de completar.

- José Boto ainda não sabe nada de futebol brasileiro. Não pode dizer que o Brasileirão é a prioridade. Vai estudar. Libertadores sempre foi e sempre será a prioridade de qualquer clube do Brasil. O Boto entende de Portugal. E o Filipe Luís foi cumplice. Não pode, o Flamengo na estreia no Maracanã escalar um time sem três jogadores fundamentais para o time. Entraram em campo com o nariz em pé - concluiu.

Flamengo na Libertadores

Com a derrota para o Central Córdoba, a equipe de Filipe Luís terminou a segunda rodada do torneio continental na terceira colocação do Grupo C. Ou seja, fora da zona de classificação para as oitavas de final.

A próxima partida fo Flamengo pela Libertadores será contra a LDU, em Quito, no próximo dia 22 de abril. Antes do compromisso, o Rubro-negro joga três vezes pelo Campeonato Brasileiro, respectivamente contra Grêmio, Juventude e Vasco.