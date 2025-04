Derrota na Libertadores escancara problema do Flamengo em 2025

O Flamengo perdeu para o Central Córdoba, da Argentina, por 2 a 1 no Maracanã nesta quarta-feira (9), em partida válida segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A derrota para a equipe argentina escancarou um daqueles que tem sido o principal problema do Rubro-Negro na temporada: a falta de efetividade.

A equipe de Filipe Luís vivia uma invencibilidade de 27 jogos, e teve apenas o seu segundo revés em 30 jogos à frente do time principal. No entanto, o bom aproveitamento não tem se repetido em bolas na rede.

Durante o duelo no Maracanã, a equipe da casa finalizou 19 vezes, sendo seis no alvo. Dessas, apenas um gol foi marcado. Nos últimos três jogos (Deportivo Táchira, Vitória e Central Córdoba) o Flamengo teve 45 finalizações para apenas quatro gols marcados.

Depois da partida, Filipe Luís falou sobre a efetividade da equipe e sobre a falta de finalizações fora da área. Para o treinador, a volta do Pedro, que voltou aos gramados depois de quase sete meses em recuperação depois da grave lesão no joelho, pode ajudar a equipe a ser mais eficiente.

– Venho insistindo muito nisso. Sobre mudar, meu trabalho é dar uma estrutura para encontrar os espaços e chegar à área do adversário de forma limpa. E, lá, dar outros recursos e mecanismos para que eles possam decidir. Eu não posso decidir por eles. O gol vai ter momentos que estaremos mais próximos, sem criar, e em outros momentos vamos criar e não vamos fazer. Com a volta do Pedro, tenho certeza de que ele vai elevar o nível das nossas finalizações.

Flamengo nos últimos cinco jogos

⚽️ 5 gols

👟 72 finalizações (24 no gol)

🎯 33.3% pontaria na finalização

🥅 10 grandes chances (7 perdidas)

Agora, o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Grêmio no próximo domingo (13), em Porto Alegre, a partir das 17h30 (de Brasília). O próximo compromisso na Libertadores será no dia 22 de abril, quando visita a LDU no Equador.