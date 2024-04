Nova Iguaçu arrecada valor milionário com boas campanhas e pretende reinvestir; saiba como

A ótima fase do Nova Iguaçu no Carioca e na Copa do Brasil já rendeu para os cofres da equipe mais de R$6 milhões, segundo informações do "Uol". Além desse valor, o clube ainda deve arrecadar mais de R$ 600 mil com a final do Estadual, que aconteceu neste domingo (7), em que a equipe da Baixada Fluminense foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0. Só no jogo de ida, o valor ganho chegou a R$679.777,98.