Quem paga mais ao campeão? Veja a premiação dos Estaduais pelo Brasil

Chegou a hora de conhecer os campeões estaduais de 2024. A partir deste fim de semana, os clubes iniciam a disputa das finais de olho no troféu e - em alguns casos - no prêmio em dinheiro.



De acordo com levantamento do site Goal, dos 27 campeonatos estaduais do Brasil, apenas 10 pagam algum tipo de premiação ao time campeão. O torneio mais "gerenoso" é o Paulistão, que deposita R$ 5 milhões na conta do vencedor.



