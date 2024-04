Mauro Cezar comenta ausência de Carlinhos em Flamengo x Nova Iguaçu: ‘No mínimo curioso’

Carlinhos não jogou o segundo jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu (Foto: Maga Jr/Agencia F8/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 17:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Acertado com o Flamengo antes mesmo da final contra o Nova Iguaçu, o atacante Carlinhos não esteve em campo no segundo jogo da final do Cariocão. A equipe da Baixada informou que o atleta teve um desconforto na coxa durante o aquecimento. Comentarista do jogo, o jornalista Mauro Cezar Pereira comentou o assunto.

- Oficialmente, o Nova Iguaçu diz que o Carlinhos sentiu alguma coisa, mas vai ficar sempre aquela dúvida, né? O jogador está vendido desde antes do primeiro jogo. Sabe se lá o que aconteceu, mas o fato é que não vai fazer sua despedida. Mas é uma decisão, no mínimo curiosa, que chama atenção - disse Mauro, no "GOAT".

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carlinhos foi um dos destaques do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca e foi contratado pelo Flamengo e assinou por três anos. O atacante foi revelado pelo Corinthians e rodou por clubes de menor investimento do Brasil, como Novorizontino, Oeste, Vila Nova, Marcílio Dias, São Caetano, Santo André, Audax-RJ e Juventus-SP.