Manchester City anuncia uniforme bordô para a próxima temporada; veja vídeo

Foto do anúncio do uniforme do Manchester City para a próxima temporada. (Foto: Divulgação/Twitter)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 17:16 • Manchester (ING)

O Manchester City anunciou o novo terceiro uniforme para a temporada 2024-25. Com o tom avermelhado preponderante, próprio do rival United, a camisa dos Cityzens homenageia um detalhe minucioso do escudo do clube: a embarcação.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

-O City representa movimento constante, dentro e fora do campo. Com o terceiro uniforme 2024/25, prestamos homenagem a um símbolo do clube que esteve lá desde sempre, em três estádios, muitas gerações e inúmeros momentos que deram novo significado e importância ao jogo.

Jack Grealish posa com o novo uniforme do Manchester City. (Foto: Reprodução/Instagram)

Na próxima temporada, a meta do Manchester City será ampliar a dominância no futebol inglês e retornar às glórias no cenário continental. Atualmente, o time está em turnê nos Estados Unidos e terá mais três compromissos até o inicio da temporada: contra Milan, Barcelona e Chelsea.

Sem principais peças disponíveis, o time de Pep Guardiola chega de derrota por 4 a 3 para o Celtic, no primeiro dos compromissos em solo norte-americano.