O Corinthians vive uma semana decisiva nas negociações para definir qual será o seu fornecedor esportivo na próxima década. Atualmente, o Timão possui parceria com a Nike, mas a Adidas busca vencer a concorrência e assinar com o clube alvinegro.

Segundo informações do 'ge.globo', a Nike apresentou uma proposta avaliada em R$ 1,3 bilhão, com bônus e variáveis, para patrocinar o Corinthians até 2036. A oferta visa superar a apresentada pela Adidas, avaliada em R$ 1 bilhão.

A fornecedora alemã negocia com o Timão desde o último ano, conduzidos por Augusto Melo. A Nike patrocina o Corinthians desde 2003 e tem contrato até 2029. Entretanto, há um desgaste na relação com a empresa norte-americana por uma insatisfação com a distribuição de materiais para lojistas vinculados ao clube e por valores 'congelados' pelo contrato.

Ao seu favor, a Nike possui a premissa de que pode transformar as negociações em um problema jurídico ao Corinthians. Conforme escrito no contrato, o clube alvinegro não poderia negociar com outras fornecedoras, o que além de desrespeitado nos bastidores, se tornou público com Augusto Melo, que anunciava publicamente que estava fechando um novo acordo. Por isso, havia internamente a preocupação de que sequer uma proposta seria apresentada.

Decisão

Presidente interino do Timão, Osmar Stábile sempre reforçou a necessidade de respeitar o antigo parceiro. Desde 2003, a Nike auxiliou o Corinthians em diversas negociações, além do empréstimo de verba.

Interlocutores ouvidos afirmam que o CORI (Conselho de Orientação) avaliou a apresentação da proposta da Adidas. Um dos pontos negativos mencionados pela gestão foi a falta de ajustes nos valores apresentados, que não consideram a inflação da década. Entretanto, exigem garantias de que os torcedores terão mais acesso aos uniformes, e por valores mais baratos.

Os órgãos de fiscalização do Corinthians devem analisar a nova proposta da Nike, e a intenção da diretoria é chegar a uma decisão ainda neste mês.