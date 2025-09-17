NFL: veja os atletas que mais ganham em salários e patrocínios

A NFL, cuja temporada começou e teve jogo no Brasil apenas pela segunda vez, mais uma vez reúne milhões e milhões de dólares em campo. Só que, mesmo fora de campo, as estrelas de futebol americano acumulam ganhos financeiros vultosos. Confira abaixo levantamento do site Sportico em termos de salários e patrocínios.

O quarterback Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs, é o jogador mais bem pago da liga. Ele recebe, atualmente, US$ 80 milhões, sendo US$ 50 em salários e US$ 30 em patrocínios. Isso em 2025. Ele tem como alguma das marcas parceiras Adidas, Coors Light, Invisalign, Oakley, State Farm, T-Mobile,Panini e Hublot.

Veja a lista dos jogadores mais bem pagos da NFL em 2025

1 - Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs): Salário: US$ 50 milhões | Patrocínios: US$ 30 milhões | Idade: 30

2 - Josh Allen (Buffalo Bills): Salário: US$ 68 milhões | Patrocínios: US$ 15 milhões | Idade: 29

3 - Justin Herbert (San Diego Chargers): Salário: US$ 60 milhões | Patrocínios: US$ 11 milhões | Idade: 27

4 - Dak Prescott (Dallas Cowboys): Salário: US$ 48 milhões | Patrocínios: US$ 10 milhões | Idade: 32

5 - Tua Tagovailoa (Miami Dolphins): Salário: US$ 51 milhões | Patrocínios: US$ 4 milhões | Idade: 27

6 - Brock Purdy (San Francisco 49ers): Salário: US$ 41,1 milhões | Patrocínios: US$ 9 milhões | Idade: 25

7 - Travis Kelce (Kansas City Chiefs): Salário: US$ 17,3 milhões | Patrocínios: US$ 32 milhões | Idade: 35

8 - Micah Parsons (Green Bay Packers): Salário: US$ 45,2 milhões | Patrocínios: US$ 3,5 milhões | Idade: 26

9 - Jalen Hurts (Philadelphia Eagles): Salário: US$ 42,5 milhões | Patrocínios: US$ 6 milhões | Idade: 27

10 - Matthew Stafford (Los Angeles Rams): Salário: US$ 44 milhões | Patrocínios: US$ 4 milhões | Idade: 37