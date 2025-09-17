Desde 2006, todos os campeões da Champions League possuem um jogador brasileiro no elenco. Nesta temporada de 2025-2026, 55 atletas do Brasil vão disputar a competição. Confira o levantamento do Lance! e veja quais são os mais valorizados no mercado.

Os valores em euros foram convertidos em reais, de acordo com a cotação atual.

Vinicius Jr (Real Madrid) - € 170 milhões (R$ 1,06 bilhão) Raphinha (Barcelona) - € 90 milhões (R$ 556,3 milhões) Rodrygo (Real Madrid) - € 90 milhões (R$ 556,3 milhões) Bruno Guimarães (Newcastle) - € 80 milhões (R$ 506 milhões) Gabriel Magalhães (Arsenal) - € 75 milhões (R$ 477 milhões)

Times com mais brasileiros

A equipe que mais conta com jogadores do Brasil é um estreante na Champions League, o Pafos FC. O clube cipriano tem em seu elenco cinco atletas brasileiros.

Pafos FC

David Luiz - € 300 mil (R$ 1,8 milhão)

Pedrão - € 200 mil (R$ 1,2 milhão)

Bruno Felipe - € 750 mil (R$ 4,7 milhões)

Jajá - € 1 milhão (R$ 6,2 milhões)

Anderson Silva - € 1 milhão (R$ 6,2 milhões)

Real Madrid

Vinícius Jr - € 170 milhões (R$ 1,06 bilhão)

Rodrygo - € 90 milhões (R$ 556,3 milhões)

Endrick - € 35 milhões (R$ 220 milhões)

Éder Militão - € 30 milhões (R$ 188,9 milhões)

Arsenal

Gabriel Magalhães - € 75 milhões (R$ 477 milhões)

Gabriel Martinelli - € 55 milhões (R$ 346,1 milhões)

Gabriel Jesus - € 32 milhões (R$ 201,3 milhões)

Os brasileiros com mais títulos

5 títulos: Casemiro e Marcelo

3 títulos: Daniel Alves, Roberto Carlos e Sávio

2 títulos: Vini Jr, Rodrygo, Éder Militão, Adriano, Sylvinho, Danilo, Dida, Serginho e Jair da Costa

Marcelo com a taça de sua última Champions League. (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

A volta da Champions League

A fase de liga da Champions League 2025-2026 começou na última terça-feira (16), a data prevista para a final da competição é de 30 de maio de 2026, em Budapeste, Hungria.