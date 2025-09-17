Veja quem são os brasileiros mais valorizados da Champions League
Mais de 50 brasileiros vão disputar a competição
Desde 2006, todos os campeões da Champions League possuem um jogador brasileiro no elenco. Nesta temporada de 2025-2026, 55 atletas do Brasil vão disputar a competição. Confira o levantamento do Lance! e veja quais são os mais valorizados no mercado.
Os valores em euros foram convertidos em reais, de acordo com a cotação atual.
- Vinicius Jr (Real Madrid) - € 170 milhões (R$ 1,06 bilhão)
- Raphinha (Barcelona) - € 90 milhões (R$ 556,3 milhões)
- Rodrygo (Real Madrid) - € 90 milhões (R$ 556,3 milhões)
- Bruno Guimarães (Newcastle) - € 80 milhões (R$ 506 milhões)
- Gabriel Magalhães (Arsenal) - € 75 milhões (R$ 477 milhões)
Times com mais brasileiros
A equipe que mais conta com jogadores do Brasil é um estreante na Champions League, o Pafos FC. O clube cipriano tem em seu elenco cinco atletas brasileiros.
Pafos FC
- David Luiz - € 300 mil (R$ 1,8 milhão)
- Pedrão - € 200 mil (R$ 1,2 milhão)
- Bruno Felipe - € 750 mil (R$ 4,7 milhões)
- Jajá - € 1 milhão (R$ 6,2 milhões)
- Anderson Silva - € 1 milhão (R$ 6,2 milhões)
Real Madrid
- Vinícius Jr - € 170 milhões (R$ 1,06 bilhão)
- Rodrygo - € 90 milhões (R$ 556,3 milhões)
- Endrick - € 35 milhões (R$ 220 milhões)
- Éder Militão - € 30 milhões (R$ 188,9 milhões)
Arsenal
- Gabriel Magalhães - € 75 milhões (R$ 477 milhões)
- Gabriel Martinelli - € 55 milhões (R$ 346,1 milhões)
- Gabriel Jesus - € 32 milhões (R$ 201,3 milhões)
Os brasileiros com mais títulos
- 5 títulos: Casemiro e Marcelo
- 3 títulos: Daniel Alves, Roberto Carlos e Sávio
- 2 títulos: Vini Jr, Rodrygo, Éder Militão, Adriano, Sylvinho, Danilo, Dida, Serginho e Jair da Costa
A volta da Champions League
A fase de liga da Champions League 2025-2026 começou na última terça-feira (16), a data prevista para a final da competição é de 30 de maio de 2026, em Budapeste, Hungria.
