Ídolo do Corinthians é contratado por patrocinadora máster do clube

A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians, anunciou a contratação de Marcelinho Carioca como novo embaixador da marca. O objetivo da parceria é reforçar a imagem da casa de apostas com o clube alvinegro.

O ídolo alvinegro participará de campanhas publicitárias, quadros digitais, comentários sobre o clube e outras iniciativas relacionadas ao futebol em entregas mensais. A empresa firmou parceira com o Corinthians em julho de 2024, e desde então, realiza ativações relacionadas ao clube alvinegro.

— Estou muito feliz, porque o talento sempre faz a diferença, mas é ainda melhor quando podemos contar com a sorte. É uma emoção enorme vestir novamente essa segunda pele — disse Marcelinho Carioca.

O ex-jogador é considerado um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Marcelinho Carioca defendeu o clube alvinegro em três oportunidades: de 1994 a 1997, de 1998 a 2001, e posteriormente, uma breve passagem em 2006.

Marcelinho Carioca disputou 433 jogos pelo Corinthians, marcou 206 gols e conquistou dez títulos pelo clube do Parque São Jorge, incluindo um Mundial de Clubes em 2000, além de dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil.

A Esportes da Sorte firmou parceria com o clube alvinegro em julho do último ano. O acordo, válido por três temporadas, prevê um aporte financeiro de R$ 309 milhões. Desse montante, cerca de R$ 57 milhões foram destinados ao pagamento da contratação de Memphis. A patrocinadora também participou da compra em definitivo de Hugo Souza, junto ao Flamengo, por aproximadamente R$ 4,8 milhões. Além disso, a empresa é a principal doadora da “Vaquinha do Corinthians”, iniciativa criada para quitar a dívida do clube com a Caixa Econômica Federal referente à Neo Química Arena.