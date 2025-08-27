menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

NFL: Kansas City Chiefs promove ação para ajudar crianças com câncer no Brasil

Leilão solidário do Instituto Ronald McDonald transforma doações em chance de ganhar itens exclusivos

travis kelce jogando no chiefs
imagem cameraTravis Kelce, jogador do Chiefs, em jogo da NFL em 2023 (Foto: Andrew Mather / Kansas City Chiefs)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
17:09
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Kansas City Chiefs, em parceria com o Instituto Ronald McDonald e o Vakinha, promove um leilão solidário para arrecadar recursos destinados a projetos que apoiam crianças e adolescentes com câncer no Brasil. A campanha premiará os três maiores doadores com itens ligados à franquia da NFL.

continua após a publicidade

➡️ NFL: Chargers e Chiefs treinam em São Paulo antes do duelo; veja programação

As doações devem ser feitas via Pix (chave: [email protected]), e cada valor é considerado um lance. Se a contribuição não estiver entre as três maiores no fechamento, ela permanece como doação. Até o prazo final, em 1º de setembro, é possível complementar os valores para subir no ranking. Os prêmios são:

  1. 1º lugar: dois ingressos para o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, no dia 5 de setembro, na Arena Corinthians, em São Paulo;
  2. 2º lugar: foto metálica autografada por Travis Kelce;
  3. 3º lugar: bola de futebol americano com litogravura e assinaturas do elenco de 2024, em edição limitada.

➡️ VP Internacional da NFL explica demanda para jogar no Brasil e cita times

Além do leilão, o Chiefs fará uma visita à Casa Ronald McDonald Moema, em São Paulo, no dia 5 de setembro. Na mesma data, a equipe enfrenta o Los Angeles Chargers na Neo Química Arena, casa do Corinthians.

continua após a publicidade

— Mais do que prêmios, essa é uma oportunidade de transformar vidas. Cada doação ajuda a manter nossos programas de diagnóstico precoce, acolhimento familiar e suporte ao tratamento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O gesto de doar já é uma vitória para quem mais precisa — disse a CEO do Instituto Ronald McDonald, Bianca Provedel.

Toda a arrecadação será revertida ao Instituto Ronald McDonald, que atua há 26 anos no país em programas de diagnóstico precoce e acolhimento familiar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Kelce Kansas City Chiefs
Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs, que jogará no Brasil em setembro (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias