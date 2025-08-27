NFL: Kansas City Chiefs promove ação para ajudar crianças com câncer no Brasil

O Kansas City Chiefs, em parceria com o Instituto Ronald McDonald e o Vakinha, promove um leilão solidário para arrecadar recursos destinados a projetos que apoiam crianças e adolescentes com câncer no Brasil. A campanha premiará os três maiores doadores com itens ligados à franquia da NFL.

As doações devem ser feitas via Pix (chave: [email protected]), e cada valor é considerado um lance. Se a contribuição não estiver entre as três maiores no fechamento, ela permanece como doação. Até o prazo final, em 1º de setembro, é possível complementar os valores para subir no ranking. Os prêmios são:

1º lugar: dois ingressos para o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, no dia 5 de setembro, na Arena Corinthians, em São Paulo; 2º lugar: foto metálica autografada por Travis Kelce; 3º lugar: bola de futebol americano com litogravura e assinaturas do elenco de 2024, em edição limitada.

Além do leilão, o Chiefs fará uma visita à Casa Ronald McDonald Moema, em São Paulo, no dia 5 de setembro. Na mesma data, a equipe enfrenta o Los Angeles Chargers na Neo Química Arena, casa do Corinthians.

— Mais do que prêmios, essa é uma oportunidade de transformar vidas. Cada doação ajuda a manter nossos programas de diagnóstico precoce, acolhimento familiar e suporte ao tratamento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O gesto de doar já é uma vitória para quem mais precisa — disse a CEO do Instituto Ronald McDonald, Bianca Provedel.

Toda a arrecadação será revertida ao Instituto Ronald McDonald, que atua há 26 anos no país em programas de diagnóstico precoce e acolhimento familiar.

