Rob Gronkowski está oficialmente de volta a New England, mesmo que apenas por um breve momento. O ex-Tight End dos Patriots anunciou que vai assinar um contrato simbólico de um dia com a franquia para se aposentar oficialmente como jogador do time de Foxborough.

continua após a publicidade

O anúncio foi feito durante o programa NFL Sunday, da FOX, quando Gronk revelou a novidade em tom de celebração.

- Aqui vai uma notícia em primeira mão: estou assinando um contrato de um dia com os Patriots para me aposentar como um Patriot e ser um Patriot para sempre, declarou Rob Gronkowski.

Durante suas nove temporadas em New England, Gronkowski redefiniu o papel do Tight End na NFL. Foram cinco seleções para o Pro Bowl, quatro All-Pro e uma presença garantida no Time da Década de 2010 do Hall da Fama do Futebol Americano.

continua após a publicidade

Considerado por muitos especialistas como o melhor Tight End da história, Gronk terminou a carreira com números impressionantes: 92 touchdowns recebidos (terceiro na história da posição), 9.286 jardas aéreas (sexto) e 621 recepções (décimo). Isso, apenas em temporada regular.

Pelos Patriots, ele se tornou o maior pontuador por recepções da franquia, com 79 touchdowns, e foi peça-chave nas três conquistas de Super Bowl ao lado de Tom Brady. Sua presença física e carisma dentro e fora de campo transformaram Gronkowski em um ícone cultural do esporte americano.

continua após a publicidade

Sua trajetória, no entanto, também foi marcada por desafios físicos. Lesões, iniciadas ainda na época da Universidade do Arizona, fizeram o jogador cair para a segunda rodada do Draft de 2010. Mas isso não impediu que ele se tornasse uma das maiores estrelas da liga.

Após uma primeira aposentadoria em 2019, Rob Gronkowski retornou aos gramados em 2020 para jogar novamente ao lado de Brady, desta vez pelo Tampa Bay Buccaneers. Juntos, conquistaram mais um Super Bowl, o quarto da carreira do Tight End, antes de ele pendurar as chuteiras de vez em 2021.

Agora, aos 36 anos, Rob Gronkowski encerra oficialmente sua carreira onde tudo começou: em New England. E com esse contrato simbólico, comum entre os jogadores da NFL que fizeram história por uma franquia, sela sua história como um Patriot para toda a vida.