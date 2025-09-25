Neymar é destaque em parceria inédita entre Yu-Gi-Oh! e eFootball

A Konami anunciou uma colaboração especial entre o jogo de cartas Yu-Gi-Oh! e a série eFootball, com Neymar Jr. como principal destaque da ação. O lançamento de um trailer oficial mostrou o jogador vestindo um traje exclusivo da parceria, marcando a primeira vez que os universos do futebol e do duelo se unem em campanhas conjuntas.

Durante o período do evento, os jogadores que fizerem login em eFootball e eFootball Champion Squads poderão receber uma carta exclusiva da colaboração. Além disso, ao avançar nos eventos, será possível desbloquear cartas especiais que combinam jogadores da seleção francesa com monstros icônicos do Yu-Gi-Oh!, como Blue-Eyes White Dragon e Red-Eyes Black Dragon.

A parceria também chegará ao jogo de cartas colecionáveis físico a partir de 27 de setembro, com edições limitadas, incluindo uma carta Token de Neymar e um Rescue Rabbit especial da edição eFootball, disponíveis exclusivamente em lojas OTS nas Américas. As ilustrações destacam a mistura entre futebol e o universo dos duelos.

Nos jogos digitais, eventos com tema futebolístico ocorrerão no Yu-Gi-Oh! Master Duel de 6 de outubro a 7 de novembro e no Yu-Gi-Oh! Duel Links de 6 de outubro a 4 de novembro. Durante esses períodos, os jogadores poderão conquistar cartas por tempo limitado, ícones, papéis de parede, protetores de cartas e gemas para aprimorar seus baralhos.

Neymar trata lesão no músculo reto femoral da coxa direita (Foto: Divulgação)

Neymar se recupera de lesão no Santos

O atacante Neymar trata uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Para acelerar a recuperação, o departamento médico do Santos incluiu sessões em câmara hiperbárica no protocolo de tratamento.

Desde seu retorno ao clube, em 31 de janeiro, Neymar sofreu duas lesões na parte posterior da coxa esquerda. Das 24 partidas disputadas pelo Santos no Campeonato Brasileiro, ele ficou fora de 10, seja por problemas físicos ou por suspensão.

Em 2025, o atacante soma 23 jogos, sete gols e quatro assistências. No total, já atuou 253 vezes com a camisa do Santos e marcou 145 gols.