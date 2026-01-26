Mais tempo. A NBA e o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) anunciaram a renovação de longo prazo da parceria entre a liga e o emirado. Ficou acordada a ampliação das atividades comerciais, esportivas e de desenvolvimento do basquete nos Emirados Árabes Unidos. Valores e tempo exato não foram divulgados.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O novo contrato inclui a continuidade dos NBA Global Games de pré-temporada em Abu Dhabi, a expansão de programas de base e o lançamento de uma NBA Global Academy no local. A parceria renovada prevê também uma presença mais ampla da liga na região.

São esperados, portanto, jogos, iniciativas de marketing, programas de engajamento com fãs e ações estruturadas de formação de atletas. A NBA Global Academy em Abu Dhabi funcionará como o centro global do programa NBA Academy, com foco em desenvolvimento esportivo e acadêmico de jovens em idade escolar.

continua após a publicidade

A expectativa é de que a academia ofereça, anualmente, um programa estruturado para desenvolvimento de até 20 jogadores residentes no país. Também serão promovidas atividades de desenvolvimento do basquete feminino local e programa de residência para até 24 atletas de outras regiões do planeta.

Dizem as partes

Segundo Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do DCT Abu Dhabi, a renovação reforça a estratégia do emirado de utilizar o esporte como vetor de desenvolvimento econômico e social.

continua após a publicidade

- Estender nossa parceria com a NBA fortalece ainda mais a posição de Abu Dhabi como o novo lar do basquete no Oriente Médio e reforça nosso compromisso com nossa juventude, inspirando nossa comunidade, diversificando a economia e elevando o emirado como destino global - afirmou Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do DCT Abu Dhabi.

Pelo lado da liga, Mark Tatum, vice-comissário e diretor de operações da NBA, destacou o impacto regional da parceria.

- Nossa colaboração com o DCT Abu Dhabi tem sido fundamental para aumentar a participação no basquete e a base de fãs nos EAU e em toda a região do Oriente Médio - analisou o executivo, que completou:

- Estamos ansiosos para construir sobre esses esforços nos próximos anos, inclusive com o lançamento da NBA Global Academy, que ajudará a desenvolver jogadores de elite da região e do mundo.