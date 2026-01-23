A Record renovou a parceria com o Grupo NWB/Desimpedidos para a cobertura do Brasileirão Série A, mantendo o modelo de integração entre televisão aberta e plataformas digitais em transmissões esportivas e conteúdos associados. A parceria chega à segunda temporada seguida.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O acordo envolve as transmissões dos jogos do Brasileirão exibidos pela emissora e também o programa Joga nas 11, atração de resenha esportiva apresentada por Zé Luís, que já foi exibido no ano passado. No caso, no R7 e Record Plus e também no novo canal Desimpedidos Esporte Clube. Também em compacto na Record News nas segundas e sextas à noite.

Entre as novidades anunciadas está a estreia do programa Quarto do Chico, apresentado pelo narrador Chico Pedrotti.

- A renovação desta parceria com a Record ratifica o propósito do nosso grupo de sermos colaborativos e multigeracionais. Fizemos um planejamento ousado com uma série de novas entregas, desde o grafismo e ampliação de casting a conteúdos e formatos inéditos - destacou André Barros, co-CEO do Grupo NWB/N Sports. E completou:

continua após a publicidade

- O objetivo é dialogar com as tendências de audiências diferentes, cativar a atenção de cada público, abusando de nossa criatividade e bom humor sem deixar de lado a qualidade de informação, seja nas transmissões ou na resenha.

O Joga nas 11 passa a ter maior foco no ambiente digital. Com 1h30 de duração, o programa será exibido às segundas-feiras e sextas-feiras, às 14h, no canal Desimpedidos Esporte Clube, recém-lançado pela NWB, ampliando o espaço para entrevistas e conteúdos de marcas de olho no Brasileirão.

continua após a publicidade

O elenco reúne nomes já associados à parceria, como Rudy Landucci e Bira. Também estão jornalistas e comentaristas como Ilsinho e Rodrigo Vessoni, sob a condução de Zé Luís e Yara Fantoni. As reportagens ficarão a cargo de Lucas Faraldo e Danilo Soto.

Nas transmissões digitais do R7.com e do RecordPlus, a parceria prevê ações especiais no pré-jogo, quadros voltados à identidade das torcidas, maior autonomia de circulação em estúdio e espaços exclusivos para entrevistas no pós-jogo. Os reacts terão estética inspirada em videogames dos anos 2000, com uso ampliado de recursos gráficos. As ativações ocorrerão em um jogo por rodada, com cobertura desde uma hora antes da partida até meia hora após o apito final.

Quarto do Chico

O Quarto do Chico, programa semanal com linguagem de streamer e foco em dinâmicas gamificadas, terá 1h30. Chico Pedrotti receberá convidados para reagir aos melhores momentos dos jogos do Brasileirão, interagir com o chat ao vivo e participar de desafios. O programa contará com reportagens de Danilo Soto e Lucas Faraldo, além de cortes exibidos no canal Desimpedidos Esporte Clube.

- Com a transmissão exclusiva dos jogos e uma cobertura cada vez mais completa no ambiente digital, damos ao público o poder de escolher como, quando e por onde acompanhar seu conteúdo favorito. Esse movimento amplia significativamente nosso alcance para além da televisão, conectando novas audiências e fortalecendo a presença da marca Record em múltiplas plataformas - celebra Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo da emissora.

O Campeonato Brasileiro deste ano começa na próxima quarta-feira.