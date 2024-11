Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, figura entre os atletas mais bem pagos da NFL em 2024. Conforme publicado pela revista "Forbes", Kelce destaca-se por ser o único "não quarterback "na lista, ocupando a sétima posição com uma receita anual de US$ 52 milhões. Este valor supera os R$ 308 milhões, marcando um feito notável no esporte.

A lista, que tradicionalmente é dominada por quarterbacks, reflete a importância dessa posição no futebol americano. No entanto, Kelce quebrou essa hegemonia com um contrato que lhe garante US$ 17,1 milhões por ano (cerca de R$ 101,5 milhões), estabelecendo um novo recorde salarial para tight ends.



Os ganhos de Kelce não se limitam ao seu salário. Em 2024, ele acumulou US$ 35 milhões, aproximadamente R$ 207,8 milhões, em atividades fora do campo. Esses incluem patrocínios e investimentos diversos. Sua popularidade cresceu significativamente em 2023, impulsionada pelo relacionamento com a cantora Taylor Swift.

A relação com Taylor, não apenas, elevou seu perfil público, mas também expandiu seu portfólio de empreendimentos. Entre eles, destaca-se um acordo de US$ 105 milhões (mais de R$ 623,6 milhões), para produzir seu podcast "New Heights" na plataforma Wondery, da Amazon. Travis Kelce também firmou parcerias com marcas renomadas e investiu em uma empresa de cervejas, além de se aventurar no entretenimento.

Confira ranking dos jogadores com maiores salários da NFL

Jared Goff (Quarterback - Detroit Lions) - US$ 85,6 milhões (R$ 508,4 milhões) Patrick Mahomes (Quarterback - Kansas City Chiefs) - US$ 81 milhões (R$ 481 milhões) Jordan Love (Quarterback - Green Bay Packers) - US$ 80,5 milhões (R$ 478 milhões) Joe Burrow (Quarterback - Cincinnati Bengals) - US$ 69,7 milhões (R$ 413,9 milhões) Justin Herbert (Quarterback - Los Angeles Chargers) - US$ 66,6 milhões (R$ 395,5 milhões) Kirk Cousins (Quarterback - Atlanta Falcons) - US$ 65 milhões (R$ 386 milhões) Travis Kelce (Tight End - Kansas City Chiefs) - US$ 52 milhões (R$ 308 milhões) Russell Wilson (Quarterback - Pittsburgh Steelers) - US$ 49 milhões (R$ 291 milhões) Aaron Rodgers (Quarterback - New York Jets) - US$ 47,2 milhões (R$ 280,3 milhões) Deshaun Watson (QB, Browns) - US$ 47 milhões (R$ 279,1 milhões)

