Diária em hotel do Atlético-MG na Argentina custa em média 280 mil pesos

A delegação do Atlético-MG aterrissou em Bueno Aires, na Argentina, às 21h (de Brasília) desta quarta-feira (27). Os jogadores, comissão técnica e outros funcionários estão hospedados em um Resort cinco estrelas, localizado na região de La Plata, Província de Buenos Aires a cerca de 30km do centro. O que levantou curiosidade sobre a hospedagem foi o valor cobrado pela diária no hotel, custando em média 280 mil pesos ou aproximadamente R$ 1.500.

118 foram reservados exclusivamente para todos os membros do Atlético Mineiro que estarão envolvidos com a final. Além dos muitos quartos, o resort também disponibiliza academia, spa de relaxamento e restaurantes.

Imagens do hotel do Atlético-MG em Buenos Aires, Argentina (Foto: Reprodução)

O hotel-recém inaugurado também recebeu o Cruzeiro para uma disputa da Sul-Americana. Tanto o hotel onde está a delegação do Atlético-MG quando a do Botafogo foram escolhidos pela própria Conmebol, organizadora oficial da Libertadores.

Galo fará dois treinos em Buenos Aires

Nesta quinta-feira (28), o time do Atlético fará sua primeira atividade em Buenos Aires. O treino será no Centro de Treinamento do Defensa y Justicia, sem a presença da imprensa, às 17h (de Brasília). A delegação ficará hospedada no Sheraton Buenos Aires Greenville Polo y Resort, próximo do local de treinamento e a cerca de 30 quilômetros do centro da capital argentina.

Na sexta-feira (29), a equipe alvinegra volta a treinar no mesmo local, pela manhã, às 10h30m (de Brasília), com os primeiros 15 minutos liberados para tomada de imagens pela imprensa. Às 15h, os jogadores farão o reconhecimento do gramado do Monumental de Núñez por 30 minutos, seguido de entrevista coletiva do técnico Gabriel Milito e do atacante Hulk.