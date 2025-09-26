Mundial Sub-20: marca de eletrônicos anuncia patrocínio

O Mundial Sub-20 começa neste sábado e a Motorola anunciou patrocínio de tecnologia de celulares para a competição, que será disputada no Chile. A marca entende que vale estar próximas próximas gerações, seja de atletas ou de usuários.

- A Copa do Mundo Sub-20 da Fifa representa o futuro do futebol, e estamos entusiasmados em desempenhar um papel na amplificação das vozes dos jovens atletas, ao mesmo tempo em que aproximamos os fãs do jogo por meio de nossas ativações e tecnologia de smartphones - afirma Sergio Buniac, presidente da Motorola. E completa:

- Como parceira oficial de tecnologia e de smartphones do torneio, esperamos tornar o futebol mais acessível e envolvente para todos. Estamos animados em continuar apoiando a Fifa enquanto nos preparamos para a próxima Copa do Mundo da FIFA 26 - concluiu.

A empresa promete ativações presenciais no Chile com engajamento digital em escala global e patrocinará também outras competições de futebol. Terão o apoio a Copa do Mundo do ano que vem, no Canadá, México e Estados Unidos, e a Copa do Mundo Feminina, em 2027, no Brasil.

- Estamos muito satisfeitos em contar com o apoio da Motorola para a próxima Copa do Mundo Sub-20 da FIFA no Chile. Este torneio mostrará muitos dos jovens futebolistas mais brilhantes do planeta, vindos de 24 nações. Por meio desta colaboração, a Motorola nos ajudará a levar suas habilidades e histórias a mais pessoas em todo o mundo - destacou Rommy Gai, diretor de negócios da FIFA, Romy Gai.

Veja o ranking dos mais valiosos do Mundial Sub-20

Ranking Jogador Seleção Valor

1º Pedrinho Brasil € 12 milhões

2º Maher Carrizo Argentina € 10 milhões

3º Jon Martín Espanha € 8 milhões

4º Obed Vargas México € 8 milhões

5º Gianluca Prestianni Argentina € 8 milhões

6º Julio Soler Argentina € 8 milhões

7º Álvaro Montoro Argentina € 8 milhões

8º Deivid Washington Brasil € 7 milhões

9º Elías Montiel México € 5,5 milhões

10º Pablo García Espanha € 5 milhões