FIA promove mundial de carros a hidrogênio em cidade tecnológica

Uma nova competição da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Entre 4 e 11 de outubro, a cidade de Qiddya, na Arábia Saudita, vai sediar um evento inédito que mistura automobilismo e inovação: o Mundial Extreme H, competição entre carros movidos a hidrogênio. E num local construído para ser inovador: a cidade, que fica a 45 quilômetros da capital, Riad, foi planejada para o entretenimento.

A ideia do governo local e da FIA é lançar o projeto e unir as ambições das gestões. As corridas da modalidade são off-road e o projeto teve início em 2021. O objetivo, nitidamente, é catapultá-lo.

- Qiddiya é a plataforma de lançamento ideal para o Mundial Extreme H. Uma nova fronteira para o automobilismo que incorpora propósito, inovação e entretenimento. Mais do que apenas um local de corrida, é uma declaração de intenções. Um cenário visualmente deslumbrante, tecnologicamente ambicioso, que estabelece o tom para uma nova era do automobilismo. Temos orgulho de mostrar o poder do hidrogênio e da tecnologia sustentável - destacou Alejandro Agag, fundador e presidente da categoria na FIA.

A disputa promete ter mudanças de elevação no circuito e interação com elementos de entretenimento da cidade. Cidade esta gerida pelo Qiddiya Investment Company. Ou seja: no fim das contas, pelo próprio governo da Arábia Saudita. Abdullah AlDawood, diretor-geral da companhia, projeta alavancar o automobilismo sustentável:

- A Cidade de Qiddiya é concebida não apenas como um destino para o lazer, mas como um exemplo de planejamento e design urbano contemporâneos e sustentáveis. Sediar o primeiro o Mundial Extreme H ressalta nosso compromisso em mostrar o automobilismo sustentável enquanto posicionamos a Arábia Saudita como um centro global para experiências voltadas para o futuro - resumiu.

O formato da competição, as equipes, pilotos e patrocinadores serão revelados nas próximas semanas.