Mais uma franquia da NFL vende parte das ações; confira
Equipe tem família como proprietária, mas vai se desfazer de parte do domínio
O mercado de compra e venda de ações de franquias da NFL segue movimentado. Após o acordo para transferência minoritária do San Franciesco 49ers, o New England Patriots também vai se desfazer de parte de suas ações. Mais especificamente 8% das ações serão vendidas para dois investidores, de acordo com a agência de notícias Reuters.
O bilionário Dean Metropoulos, de patrimônio estimado pela Forbes em US$ 4,1 bilhões, está comprando uma participação de 5%, enquanto a Sixth Street Capital está adquirindo 3%. O grupo de investimentos tem mais de US$ 100 bilhões em ativos, dentre os quais ações no universo esportivo: San Antônio Sports, Boston Celtics, Real Madrid e Barcelona, por exemplo.
O New England Patriots seguirá tendo a Família Kraft como principal acionista: mais de 90% das ações da franquia estão ligados a ela. E assim como o negócio envolvendo o San Francisco 49ers, uma assembleia com os donos das franquias da NFL precisa aprovar o negócio.
Veja a lista das franquias mais valiosas da NFL:
1º - Dallas Cowboys: US$ 12,8 bilhões
2º - Los Angeles Rams: US$ 10,43 bilhões
3º - New York Giants: US$ 10,25 bilhões
4º - New England Patriots: US$ 8,76 bilhões
5º - San Francisco 49ers: US$ 8,6 bilhões
6º - Philadelphia Eagles: US$ 8,43 bilhões
7º - Miami Dolphins: US$ 8,25 bilhões
8º - New York Jets: US$ 8,11 bilhões
9º - Las Vegas Raiders: US$ 7,9 bilhões
10º - Washington Commanders: US$ 7,47 bilhões
11º - Chicago Bears: US$ 7,47 bilhões
12º - Houston Texans: US$ 7,17 bilhões
13º - Atlanta Falcons: US$ 7,05 bilhões
14º - Seattle Seahawks: US$ 6,59 bilhões
15º - Denver Broncos: US$ 6,55 bilhões
16º - Kansas City Chiefs: US$ 6,53 bilhões
17º - Pittsburgh Steelers: US$ 6,51 bilhões
18º - Green Bay Packers: US$ 6,48 bilhões
19º - Tampa Bay Buccaneers: US$ 6,47 bilhões
20º - Minnesota Vikings: US$ 6,28 bilhões
21º - Los Angeles Chargers: US$ 6,21 bilhões
22º - Tennessee Titans: US$ 6,2 bilhões
23º - Cleveland Browns: US$ 6,14 bilhões
24º - Baltimore Ravens: US$ 6 bilhões
25º - Detroit Lions: US$ 5,88 bilhões
26º - Buffalo Bills: US$ 5,87 bilhões
27º - Carolina Panthers: US$ 5,76 bilhões
28º - Indianapolis Colts: US$ 5,72 bilhões
29º - Arizona Cardinals: US$ 5,66 bilhões
30º - New Orleans Saints: US$ 5,63 bilhões
31º - Jacksonville Jaguars: US$ 5,57 bilhões
32º - Cincinatti Bengals: US$ 5,5 bilhões
