Mais uma franquia da NFL vende parte das ações; confira

O mercado de compra e venda de ações de franquias da NFL segue movimentado. Após o acordo para transferência minoritária do San Franciesco 49ers, o New England Patriots também vai se desfazer de parte de suas ações. Mais especificamente 8% das ações serão vendidas para dois investidores, de acordo com a agência de notícias Reuters.

O bilionário Dean Metropoulos, de patrimônio estimado pela Forbes em US$ 4,1 bilhões, está comprando uma participação de 5%, enquanto a Sixth Street Capital está adquirindo 3%. O grupo de investimentos tem mais de US$ 100 bilhões em ativos, dentre os quais ações no universo esportivo: San Antônio Sports, Boston Celtics, Real Madrid e Barcelona, por exemplo.

O New England Patriots seguirá tendo a Família Kraft como principal acionista: mais de 90% das ações da franquia estão ligados a ela. E assim como o negócio envolvendo o San Francisco 49ers, uma assembleia com os donos das franquias da NFL precisa aprovar o negócio.

Veja a lista das franquias mais valiosas da NFL:

1º - Dallas Cowboys: US$ 12,8 bilhões

2º - Los Angeles Rams: US$ 10,43 bilhões

3º - New York Giants: US$ 10,25 bilhões

4º - New England Patriots: US$ 8,76 bilhões

5º - San Francisco 49ers: US$ 8,6 bilhões

6º - Philadelphia Eagles: US$ 8,43 bilhões

7º - Miami Dolphins: US$ 8,25 bilhões

8º - New York Jets: US$ 8,11 bilhões

9º - Las Vegas Raiders: US$ 7,9 bilhões

10º - Washington Commanders: US$ 7,47 bilhões

11º - Chicago Bears: US$ 7,47 bilhões

12º - Houston Texans: US$ 7,17 bilhões

13º - Atlanta Falcons: US$ 7,05 bilhões

14º - Seattle Seahawks: US$ 6,59 bilhões

15º - Denver Broncos: US$ 6,55 bilhões

16º - Kansas City Chiefs: US$ 6,53 bilhões

17º - Pittsburgh Steelers: US$ 6,51 bilhões

18º - Green Bay Packers: US$ 6,48 bilhões

19º - Tampa Bay Buccaneers: US$ 6,47 bilhões

20º - Minnesota Vikings: US$ 6,28 bilhões

21º - Los Angeles Chargers: US$ 6,21 bilhões

22º - Tennessee Titans: US$ 6,2 bilhões

23º - Cleveland Browns: US$ 6,14 bilhões

24º - Baltimore Ravens: US$ 6 bilhões

25º - Detroit Lions: US$ 5,88 bilhões

26º - Buffalo Bills: US$ 5,87 bilhões

27º - Carolina Panthers: US$ 5,76 bilhões

28º - Indianapolis Colts: US$ 5,72 bilhões

29º - Arizona Cardinals: US$ 5,66 bilhões

30º - New Orleans Saints: US$ 5,63 bilhões

31º - Jacksonville Jaguars: US$ 5,57 bilhões

32º - Cincinatti Bengals: US$ 5,5 bilhões