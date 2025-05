A Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos, anunciou um novo canal de transmissão para partidas nesta temporada. A marca anunciou que a EA Sports, gigante da indústria dos games, ganhou o direito de exibir quatro partidas das equipes do campeonato.

De acordo com o anúncio da MLS, os jogos serão transmitidos através do EA FC Mobile, aplicativo para celulares desenvolvido pela empresa de games para jogos de futebol online - antigamente chamado de Fifa, mas que alterou de nome após o fim do acordo comercial com a entidade. Essa será a primeira vez que a EA Sports transmitirá um evento de futebol ao vivo através de suas plataformas.

Dentro do aplicativo, os internautas poderão acessar as partidas através do portal "FCM TV". A primeira partida será em 10 de maio, com duelo entre Los Angeles Galaxy e New York Red Bulls. O segundo jogo acontece uma semana depois, entre Atlanta United enfrentar o Philadelphia Union.

Os jogadores do EA FC Mobile assistirão à mesma transmissão do MLS Season Pass, serviço de streaming criado pela liga que é exibido com exclusividade na Apple TV+. Os usuários também receberão um teste gratuito de um mês para o serviço.]

Lionel Messi atua pelo Inter Miami, da MLS. (Foto: Chris Arjoon / AFP)

Camilo Durana, vice-presidente executivo da MLS, destacou que a ideia de fechar a parceria com um app de games para exibir os jogos é uma forma de alcançar novas audiências ao redor do mundo e estreitar a relação com os fãs do jogo e da própria liga norte-americana.

- Ao levar partidas selecionadas do MLS Season Pass para o EA Sports FC Mobile, estamos alcançando novas audiências digitais ao redor do mundo e continuando a expandir a maneira como estamos construindo relacionamentos com os fãs. Está mais fácil do que nunca experimentar a emoção da MLS, nossos clubes, nossos jogadores de classe mundial e nossos vibrantes apoiadores - destacou.

Acordos da MLS com a EA Sports e Apple

A MLS tem um acordo global com a Apple que supera os US$ 2,5 bilhões, ou R$ 14,3 bilhões na cotação atual. A parceria entre as marcas define que todos os jogos da MLS sejam exibidos através do MLS Season Pass, streaming da liga que pode ser acessado pelo Appel TV+. É a terceira temporada de transmissão desde a oficialização do contrato.

Na América do Norte, a MLS tem acordos domésticos com emissoras do continente, como Fox nos Estados Unidos e TSN no Canadá.

Já a EA Sports teve seu contrato de parceria renovado em 2022, que concede à empresa de games as licenças oficiais das equipes da liga de futebol, o que inclui os nomes e imagens dos atletas, escudos e uniformes. Além disso, o contrato prevê trabalhos das marcas em conjunto para desenvolver torneios de e-Sports e outras ativações.