MLB ultrapassa marca bilionária em patrocínios; confira

A Major League Baseball (MLB) superou pela primeira vez a marca de US$ 2 bilhões em receitas de patrocínio. De acordo com relatório da SponsorUnited, a liga alcançou US$ 2,05 bilhões em contratos publicitários na temporada 2025, consolidando-se como a segunda competição esportiva dos Estados Unidos a ultrapassar esse patamar, antes exclusivo da NFL.

O avanço foi impulsionado por diferentes fatores, entre eles o desempenho comercial do Los Angeles Dodgers, campeão da World Series. Em 2025, a franquia da MLB se tornou a primeira equipe dos EUA a superar US$ 200 milhões em receitas de publicidade obtidas em uma única temporada.

O resultado está diretamente ligado ao impacto do astro japonês Shohei Ohtani, que assinou em 2024 o maior contrato da história do esporte mundial: US$ 700 milhões por dez anos. A presença de Ohtani ampliou a exposição global da equipe e atraiu um volume de 20 marcas do Japão como patrocinadoras. No total da liga, 28 das 30 equipes da liga venderam espaços nos uniformes, gerando US$ 17 milhões.

Basebol x futebol

De acordo com levantamento da Ampere Analysis, somente com novos contratos publicitários as cinco principais ligas de futebol somaram US$ 1,1 bilhão. Ao todo, US$ 5,4 bilhões. Valores relativos ao início da atual temporada.

Equipes de diferentes esportes alcançam valores bilionários de avaliação de mercado. Confira abaixo comparação e conversão monetária datadas do início deste ano.

Veja a lista dos times mais valiosos do mundo

1 . Dallas Cowboys – US$ 10,32 bilhões (R$ 60,07 bilhões) 2 . Golden State Warriors – US$ 9,14 bilhões (R$ 53,56 bilhões) 3 . New York Knicks – US$ 8,3 bilhões (R$ 48,60 bilhões) 4 . Los Angeles Lakers – US$ 8,07 bilhões (R$ 47,30 bilhões) 5 . New York Yankees – US$ 7,93 bilhões (R$ 46,47 bilhões) 6 . Los Angeles Rams – US$ 7,79 bilhões (R$ 45,63 bilhões) 7 . New York Giants – US$ 7,65 bilhões (R$ 44,80 bilhões) 8 . New England Patriots – US$ 7,31 bilhões (R$ 42,82 bilhões) 9 . San Francisco 49ers – US$ 6,86 bilhões (R$ 40,19 bilhões) 10 . New York Jets – US$ 6,8 bilhões (R$ 39,81 bilhões) 11 . Miami Dolphins – US$ 6,76 bilhões (R$ 39,57 bilhões) 12 . Philadelphia Eagles – US$ 6,75 bilhões (R$ 39,51 bilhões) 13 . Las Vegas Raiders – US$ 6,7 bilhões (R$ 39,22 bilhões) 14 . Los Angeles Dodgers – US$ 6,3 bilhões (R$ 36,92 bilhões) 15 . Washington Commanders – US$ 6,3 bilhões (R$ 36,92 bilhões) 16 . Chicago Bears – US$ 6,26 bilhões (R$ 36,68 bilhões) 17 . Manchester United – US$ 6,2 bilhões (R$ 36,30 bilhões) 18 . Real Madrid – US$ 6,06 bilhões (R$ 35,50 bilhões) 19 . Houston Texans – US$ 6,01 bilhões (R$ 35,21 bilhões) 20 . Atlanta Falcons – US$ 5,9 bilhões (R$ 34,57 bilhões) 21 . Brooklyn Nets – US$ 5,78 bilhões (R$ 33,87 bilhões) 22 . Boston Red Sox – US$ 5,67 bilhões (R$ 33,23 bilhões) 23 . Los Angeles Clippers – US$ 5,68 bilhões (R$ 33,29 bilhões) 24 . Boston Celtics – US$ 5,68 bilhões (R$ 33,29 bilhões) 25 . Seattle Seahawks – US$ 5,96 bilhões (R$ 34,94 bilhões) 26 . Chicago Bulls – US$ 5,68 bilhões (R$ 33,29 bilhões) 27 . Pittsburgh Steelers – US$ 5,56 bilhões (R$ 32,59 bilhões) 28 . Tampa Bay Buccaneers – US$ 5,56 bilhões (R$ 32,59 bilhões) 29 . Denver Broncos – US$ 5,48 bilhões (R$ 32,12 bilhões) 30 . Kansas City Chiefs – US$ 5,38 bilhões (R$ 31,52 bilhões) 31 . Green Bay Packers – US$ 5,32 bilhões (R$ 31,18 bilhões) 32 . Minnesota Vikings – US$ 5,28 bilhões (R$ 30,93 bilhões) 33 . Chicago Cubs – US$ 5,31 bilhões (R$ 31,10 bilhões) 34 . Tennessee Titans – US$ 5,28 bilhões (R$ 30,93 bilhões) 35 . FC Barcelona – US$ 5,28 bilhões (R$ 30,93 bilhões) 36 . Los Angeles Chargers – US$ 5,27 bilhões (R$ 30,87 bilhões) 37 . Cleveland Browns – US$ 5,18 bilhões (R$ 30,33 bilhões) 38 . Carolina Panthers – US$ 5,13 bilhões (R$ 30,04 bilhões) 39 . Baltimore Ravens – US$ 5,12 bilhões (R$ 29,98 bilhões) 40 . Liverpool – US$ 5,11 bilhões (R$ 29,92 bilhões) 41 . Buffalo Bills – US$ 4,9 bilhões (R$ 28,71 bilhões) 42 . Miami Heat – US$ 4,8 bilhões (R$ 28,13 bilhões) 43 . Indianapolis Colts – US$ 4,8 bilhões (R$ 28,13 bilhões) 44 . Detroit Lions – US$ 4,7 bilhões (R$ 27,55 bilhões) 45 . Arizona Cardinals – US$ 4,65 bilhões (R$ 27,26 bilhões) 46 . Bayern Munich – US$ 4,6 bilhões (R$ 26,97 bilhões) 47 . New Orleans Saints – US$ 4,6 bilhões (R$ 26,97 bilhões) 48 . Ferrari – US$ 4,6 bilhões (R$ 26,97 bilhões) 49 . Houston Rockets – US$ 4,6 bilhões (R$ 26,97 bilhões) 50 . Jacksonville Jaguars – US$ 4,5 bilhões (R$ 26,39 bilhões)