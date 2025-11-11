menu hamburguer
Lance! Biz

MLB ultrapassa marca bilionária em patrocínios; confira

Liga norte-americana de basebol avança em termos comerciais

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/11/2025
19:03
Shohei Ohtani - Los Angeles Dodgers - beisebol / MLB
imagem cameraO japonês Shohei Ohtani é estrela do esporte
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Major League Baseball (MLB) superou pela primeira vez a marca de US$ 2 bilhões em receitas de patrocínio. De acordo com relatório da SponsorUnited, a liga alcançou US$ 2,05 bilhões em contratos publicitários na temporada 2025, consolidando-se como a segunda competição esportiva dos Estados Unidos a ultrapassar esse patamar, antes exclusivo da NFL.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O avanço foi impulsionado por diferentes fatores, entre eles o desempenho comercial do Los Angeles Dodgers, campeão da World Series. Em 2025, a franquia da MLB se tornou a primeira equipe dos EUA a superar US$ 200 milhões em receitas de publicidade obtidas em uma única temporada.

O resultado está diretamente ligado ao impacto do astro japonês Shohei Ohtani, que assinou em 2024 o maior contrato da história do esporte mundial: US$ 700 milhões por dez anos. A presença de Ohtani ampliou a exposição global da equipe e atraiu um volume de 20 marcas do Japão como patrocinadoras. No total da liga, 28 das 30 equipes da liga venderam espaços nos uniformes, gerando US$ 17 milhões.

Basebol x futebol

De acordo com levantamento da Ampere Analysis, somente com novos contratos publicitários as cinco principais ligas de futebol somaram US$ 1,1 bilhão. Ao todo, US$ 5,4 bilhões. Valores relativos ao início da atual temporada.

Equipes de diferentes esportes alcançam valores bilionários de avaliação de mercado. Confira abaixo comparação e conversão monetária datadas do início deste ano.

Veja a lista dos times mais valiosos do mundo

    1.
  1. Dallas Cowboys – US$ 10,32 bilhões (R$ 60,07 bilhões)
    2. 2.
  2. Golden State Warriors – US$ 9,14 bilhões (R$ 53,56 bilhões)
    3. 3.
  3. New York Knicks – US$ 8,3 bilhões (R$ 48,60 bilhões)
    4. 4.
  4. Los Angeles Lakers – US$ 8,07 bilhões (R$ 47,30 bilhões)
    5. 5.
  5. New York Yankees – US$ 7,93 bilhões (R$ 46,47 bilhões)
    6. 6.
  6. Los Angeles Rams – US$ 7,79 bilhões (R$ 45,63 bilhões)
    7. 7.
  7. New York Giants – US$ 7,65 bilhões (R$ 44,80 bilhões)
    8. 8.
  8. New England Patriots – US$ 7,31 bilhões (R$ 42,82 bilhões)
    9. 9.
  9. San Francisco 49ers – US$ 6,86 bilhões (R$ 40,19 bilhões)
    10. 10.
  10. New York Jets – US$ 6,8 bilhões (R$ 39,81 bilhões)
    11. 11.
  11. Miami Dolphins – US$ 6,76 bilhões (R$ 39,57 bilhões)
    12. 12.
  12. Philadelphia Eagles – US$ 6,75 bilhões (R$ 39,51 bilhões)
    13. 13.
  13. Las Vegas Raiders – US$ 6,7 bilhões (R$ 39,22 bilhões)
    14. 14.
  14. Los Angeles Dodgers – US$ 6,3 bilhões (R$ 36,92 bilhões)
    15. 15.
  15. Washington Commanders – US$ 6,3 bilhões (R$ 36,92 bilhões)
    16. 16.
  16. Chicago Bears – US$ 6,26 bilhões (R$ 36,68 bilhões)
    17. 17.
  17. Manchester United – US$ 6,2 bilhões (R$ 36,30 bilhões)
    18. 18.
  18. Real Madrid – US$ 6,06 bilhões (R$ 35,50 bilhões)
    19. 19.
  19. Houston Texans – US$ 6,01 bilhões (R$ 35,21 bilhões)
    20. 20.
  20. Atlanta Falcons – US$ 5,9 bilhões (R$ 34,57 bilhões)
    21. 21.
  21. Brooklyn Nets – US$ 5,78 bilhões (R$ 33,87 bilhões)
    22. 22.
  22. Boston Red Sox – US$ 5,67 bilhões (R$ 33,23 bilhões)
    23. 23.
  23. Los Angeles Clippers – US$ 5,68 bilhões (R$ 33,29 bilhões)
    24. 24.
  24. Boston Celtics – US$ 5,68 bilhões (R$ 33,29 bilhões)
    25. 25.
  25. Seattle Seahawks – US$ 5,96 bilhões (R$ 34,94 bilhões)
    26. 26.
  26. Chicago Bulls – US$ 5,68 bilhões (R$ 33,29 bilhões)
    27. 27.
  27. Pittsburgh Steelers – US$ 5,56 bilhões (R$ 32,59 bilhões)
    28. 28.
  28. Tampa Bay Buccaneers – US$ 5,56 bilhões (R$ 32,59 bilhões)
    29. 29.
  29. Denver Broncos – US$ 5,48 bilhões (R$ 32,12 bilhões)
    30. 30.
  30. Kansas City Chiefs – US$ 5,38 bilhões (R$ 31,52 bilhões)
    31. 31.
  31. Green Bay Packers – US$ 5,32 bilhões (R$ 31,18 bilhões)
    32. 32.
  32. Minnesota Vikings – US$ 5,28 bilhões (R$ 30,93 bilhões)
    33. 33.
  33. Chicago Cubs – US$ 5,31 bilhões (R$ 31,10 bilhões)
    34. 34.
  34. Tennessee Titans – US$ 5,28 bilhões (R$ 30,93 bilhões)
    35. 35.
  35. FC Barcelona – US$ 5,28 bilhões (R$ 30,93 bilhões)
    36. 36.
  36. Los Angeles Chargers – US$ 5,27 bilhões (R$ 30,87 bilhões)
    37. 37.
  37. Cleveland Browns – US$ 5,18 bilhões (R$ 30,33 bilhões)
    38. 38.
  38. Carolina Panthers – US$ 5,13 bilhões (R$ 30,04 bilhões)
    39. 39.
  39. Baltimore Ravens – US$ 5,12 bilhões (R$ 29,98 bilhões)
    40. 40.
  40. Liverpool – US$ 5,11 bilhões (R$ 29,92 bilhões)
    41. 41.
  41. Buffalo Bills – US$ 4,9 bilhões (R$ 28,71 bilhões)
    42. 42.
  42. Miami Heat – US$ 4,8 bilhões (R$ 28,13 bilhões)
    43. 43.
  43. Indianapolis Colts – US$ 4,8 bilhões (R$ 28,13 bilhões)
    44. 44.
  44. Detroit Lions – US$ 4,7 bilhões (R$ 27,55 bilhões)
    45. 45.
  45. Arizona Cardinals – US$ 4,65 bilhões (R$ 27,26 bilhões)
    46. 46.
  46. Bayern Munich – US$ 4,6 bilhões (R$ 26,97 bilhões)
    47. 47.
  47. New Orleans Saints – US$ 4,6 bilhões (R$ 26,97 bilhões)
    48. 48.
  48. Ferrari – US$ 4,6 bilhões (R$ 26,97 bilhões)
    49. 49.
  49. Houston Rockets – US$ 4,6 bilhões (R$ 26,97 bilhões)
    50. 50.
  50. Jacksonville Jaguars – US$ 4,5 bilhões (R$ 26,39 bilhões)
Shohei Ohtani - Los Angeles Dodgers - beisebol / MLB
MLB ultrapassa marca bilionária em patrocínios; confira (Foto: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

