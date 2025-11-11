MLB ultrapassa marca bilionária em patrocínios; confira
Liga norte-americana de basebol avança em termos comerciais
A Major League Baseball (MLB) superou pela primeira vez a marca de US$ 2 bilhões em receitas de patrocínio. De acordo com relatório da SponsorUnited, a liga alcançou US$ 2,05 bilhões em contratos publicitários na temporada 2025, consolidando-se como a segunda competição esportiva dos Estados Unidos a ultrapassar esse patamar, antes exclusivo da NFL.
O avanço foi impulsionado por diferentes fatores, entre eles o desempenho comercial do Los Angeles Dodgers, campeão da World Series. Em 2025, a franquia da MLB se tornou a primeira equipe dos EUA a superar US$ 200 milhões em receitas de publicidade obtidas em uma única temporada.
O resultado está diretamente ligado ao impacto do astro japonês Shohei Ohtani, que assinou em 2024 o maior contrato da história do esporte mundial: US$ 700 milhões por dez anos. A presença de Ohtani ampliou a exposição global da equipe e atraiu um volume de 20 marcas do Japão como patrocinadoras. No total da liga, 28 das 30 equipes da liga venderam espaços nos uniformes, gerando US$ 17 milhões.
Basebol x futebol
De acordo com levantamento da Ampere Analysis, somente com novos contratos publicitários as cinco principais ligas de futebol somaram US$ 1,1 bilhão. Ao todo, US$ 5,4 bilhões. Valores relativos ao início da atual temporada.
Equipes de diferentes esportes alcançam valores bilionários de avaliação de mercado. Confira abaixo comparação e conversão monetária datadas do início deste ano.
Veja a lista dos times mais valiosos do mundo
- Dallas Cowboys – US$ 10,32 bilhões (R$ 60,07 bilhões)
- Golden State Warriors – US$ 9,14 bilhões (R$ 53,56 bilhões)
- New York Knicks – US$ 8,3 bilhões (R$ 48,60 bilhões)
- Los Angeles Lakers – US$ 8,07 bilhões (R$ 47,30 bilhões)
- New York Yankees – US$ 7,93 bilhões (R$ 46,47 bilhões)
- Los Angeles Rams – US$ 7,79 bilhões (R$ 45,63 bilhões)
- New York Giants – US$ 7,65 bilhões (R$ 44,80 bilhões)
- New England Patriots – US$ 7,31 bilhões (R$ 42,82 bilhões)
- San Francisco 49ers – US$ 6,86 bilhões (R$ 40,19 bilhões)
- New York Jets – US$ 6,8 bilhões (R$ 39,81 bilhões)
- Miami Dolphins – US$ 6,76 bilhões (R$ 39,57 bilhões)
- Philadelphia Eagles – US$ 6,75 bilhões (R$ 39,51 bilhões)
- Las Vegas Raiders – US$ 6,7 bilhões (R$ 39,22 bilhões)
- Los Angeles Dodgers – US$ 6,3 bilhões (R$ 36,92 bilhões)
- Washington Commanders – US$ 6,3 bilhões (R$ 36,92 bilhões)
- Chicago Bears – US$ 6,26 bilhões (R$ 36,68 bilhões)
- Manchester United – US$ 6,2 bilhões (R$ 36,30 bilhões)
- Real Madrid – US$ 6,06 bilhões (R$ 35,50 bilhões)
- Houston Texans – US$ 6,01 bilhões (R$ 35,21 bilhões)
- Atlanta Falcons – US$ 5,9 bilhões (R$ 34,57 bilhões)
- Brooklyn Nets – US$ 5,78 bilhões (R$ 33,87 bilhões)
- Boston Red Sox – US$ 5,67 bilhões (R$ 33,23 bilhões)
- Los Angeles Clippers – US$ 5,68 bilhões (R$ 33,29 bilhões)
- Boston Celtics – US$ 5,68 bilhões (R$ 33,29 bilhões)
- Seattle Seahawks – US$ 5,96 bilhões (R$ 34,94 bilhões)
- Chicago Bulls – US$ 5,68 bilhões (R$ 33,29 bilhões)
- Pittsburgh Steelers – US$ 5,56 bilhões (R$ 32,59 bilhões)
- Tampa Bay Buccaneers – US$ 5,56 bilhões (R$ 32,59 bilhões)
- Denver Broncos – US$ 5,48 bilhões (R$ 32,12 bilhões)
- Kansas City Chiefs – US$ 5,38 bilhões (R$ 31,52 bilhões)
- Green Bay Packers – US$ 5,32 bilhões (R$ 31,18 bilhões)
- Minnesota Vikings – US$ 5,28 bilhões (R$ 30,93 bilhões)
- Chicago Cubs – US$ 5,31 bilhões (R$ 31,10 bilhões)
- Tennessee Titans – US$ 5,28 bilhões (R$ 30,93 bilhões)
- FC Barcelona – US$ 5,28 bilhões (R$ 30,93 bilhões)
- Los Angeles Chargers – US$ 5,27 bilhões (R$ 30,87 bilhões)
- Cleveland Browns – US$ 5,18 bilhões (R$ 30,33 bilhões)
- Carolina Panthers – US$ 5,13 bilhões (R$ 30,04 bilhões)
- Baltimore Ravens – US$ 5,12 bilhões (R$ 29,98 bilhões)
- Liverpool – US$ 5,11 bilhões (R$ 29,92 bilhões)
- Buffalo Bills – US$ 4,9 bilhões (R$ 28,71 bilhões)
- Miami Heat – US$ 4,8 bilhões (R$ 28,13 bilhões)
- Indianapolis Colts – US$ 4,8 bilhões (R$ 28,13 bilhões)
- Detroit Lions – US$ 4,7 bilhões (R$ 27,55 bilhões)
- Arizona Cardinals – US$ 4,65 bilhões (R$ 27,26 bilhões)
- Bayern Munich – US$ 4,6 bilhões (R$ 26,97 bilhões)
- New Orleans Saints – US$ 4,6 bilhões (R$ 26,97 bilhões)
- Ferrari – US$ 4,6 bilhões (R$ 26,97 bilhões)
- Houston Rockets – US$ 4,6 bilhões (R$ 26,97 bilhões)
- Jacksonville Jaguars – US$ 4,5 bilhões (R$ 26,39 bilhões)
