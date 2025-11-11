Em meio à disputa pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo se mostra antenado ao que acontece fora dos muros do centro de treinamento. Em tempos de Cop-30 em Belém (PA), o clube lançou a campanha "O Rei da COP 30 - Único Leão do Norte na proteção da Amazônia", com ações que visam a sustentabilidade e a conscientização dentro e fora do clube para a agenda ambiental.

No último domingo (9), por exemplo, o Remo promoveu uma ação de conscientização na Baía do Guajará, em Belém (PA). O objetivo direto, de acordo com o clube, é estimular a educação e a preservação ambiental nas comunidades próximas à sede do Leão.

- Essa é uma ação que está no planejamento do Remo, dentro da agenda de sustentabilidade do Clube, que envolve várias ações e diferentes diretorias. Uma delas trata da conscientização da comunidade que vive no entorno da sede náutica do clube - destacou Renato Medeiros, diretor de Sustentabilidade do Leão. E o dirigente completou:

- Estamos realizando um trabalho de educação ambiental para mostrar à comunidade a importância do cuidado com o destino dos resíduos. A equipe náutica do Clube, durante o treino de hoje (domingo) pela manhã, saiu às margens dos rios para mostrar às pessoas que vivem aqui ao redor a necessidade de se preocupar com o descarte do lixo.

Onu

O Remo informou "adesão gradativa" aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. A ação relatada acima se enquadra em um dos pontos.

"ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis: proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes - especialmente para mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. O projeto ajuda a fortalecer a comunidade local por meio da ocupação saudável e educativa de espaços esportivos."