Milan anuncia mais um patrocinador conhecido no Brasil

O gigante italiano Milan anunciou um acordo de patrocínio junto à AB InBev. A multinacional de bebidas fez da cerveja estadunidense Budweiser nova parceira regional, e a logomarca da companhia vai aparecer em nos bares e em outras áreas do Estádio San Siro. Também estão previstas ativações no local ao longo da temporada.

- Estamos muito felizes em dar as boas-vindas à Bud como a cerveja oficial da família rossonera. Nosso objetivo é oferecer aos torcedores momentos únicos que elevem a atmosfera do San Siro e façam de cada partida uma ocasião especial - afirmou Maikel Oettle, diretor comercial do Milan, que completou:

- Junto com a AB InBev, queremos fortalecer esse vínculo, transformando cada jogo em uma experiência verdadeiramente compartilhada.

A empresa tem ampliado o alcance no esporte. E o diretor nacional da companhia na Itália, Ief Timmermans, também destacou a parceria.

- Temos orgulho de fazer parceria com um clube tão histórico e prestigioso como o Milan. Esta parceria surge de uma visão compartilhada: celebrar os momentos que unem as pessoas, tanto dentro quanto fora de campo. Como uma marca icônica globalmente, a Bud é a cerveja perfeita para tornar a experiência dos torcedores do Milan ainda mais especial - declarou.

Pouco antes, o Milan havia anunciado um outro patrocinador. Na verdade, o Enel Group será Parceiro Premium e Parceiro Oficial de Energia. O acordo, anunciado pelo site do clube italiano, não tem detalhes revelados, mas será iniciado oficialmente no dia 29 deste mês, contra a Lazio. A companhia é uma multinacional do ramo de geração e distribuição de energias.

A empresa vai acompanhar o Milan nos jogos em casa, seja pelo Campeonato Italiano, seja pela Copa da Itália. O comunicado destaca que "as duas organizações pretendem gerar um impacto positivo, promover comportamentos responsáveis e contribuir para a construção de um futuro mais consciente e sustentável".

