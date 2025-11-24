Pesquisa da CBF mostra quais clubes seriam os mais populares na 'bolsa de ações' do futebol

Uma pesquisa divulgada pela CBF Academy, ligada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta segunda-feira (24) revela que quase 50 milhões de pessoas no Brasil teriam interesse de investir em bolsas de ações ligadas aos clubes de futebol no país. O material, que faz parte de um estudo em parceria com a AtlasIntel, elenca quais são as equipes que seriam mais populares caso tivessem ativos negociados na Bolsa de Valores.

continua após a publicidade

➡️Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O estudo inédito foi realizado no começo de março de 2025 e 4.445 pessoas foram ouvidas, o que garante um nível de confiabilidade de 95%. Os números indicam que a participação do futebol dentro do mercado de ações no Brasil poderia multiplicar em até dez vezes o interesse do público pelo tema e alavancar as cifras investidas na B3.

O levantamento mostra que, atualmente, o país possui cerca de 5 milhões de investidores pessoa física. Dos 48 milhões de interessados, que representam 23,5% desses torcedores, 3,8 milhões de pessoas (ou 8,2%) estariam dispostos a investir uma quantia superior a R$5.000.

continua após a publicidade

E quem lidera o ranking é o Flamengo, clube com maior torcida no Brasil. O rubro-negro carioca foi citado por 62,8% dos entrevistados declarando que comprariam suas ações. Na sequência, aparecem Palmeiras e o Red Bull Bragantino, completando o top três. O alviverde atrairia o interesse de 57% do público, enquanto o clube de Bragança Paulista, que hoje pertence à marca global de energéticos Red Bull, foi lembrado por 35,7% dos entrevistados.

Os outros três times que aparecem com mais de 30% de interesse na pesquisa são o São Paulo (35%), Fluminense (32,9%) e Botafogo (30,7%). Os dados da pesquisa mostram que não há uma relação direta entre tamanho de torcida e o interesse em ter investimentos na bola ligados às equipes. O Corinthians, por exemplo, é dono da segunda maior torcida do país e aparece na oitava posição da lista com 28,5% de interesse.

continua após a publicidade

Apesar de alguns times populares terem seus nomes alavancados pelo tamanho da torcida, a CBF destaca que há uma avaliação criteriosa do público com gestão, estabilidade esportiva e imagem

institucional, que interferem na percepção sobre o tema.

Dos 20 times citados na pesquisa, cinco deles jogaram a Série B deste ano. O Athletico-PR aparece com destaque no top dez, apesar de ter ficado de fora da elite do futebol nacional em 2025. América Mineiro, Goiás, Cuiabá e o Coritiba, que foi o campeão da segunda divisão, também integram a lista do levantamento. A dupla paranaense subiu e voltará à Série A em 2026.

Veja o rankig dos clubes mais atrativos na 'bolsa de valores' do futebol brasileiro

1 . Flamengo - 62,8% 2 . Palmeiras - 57% 3 . Red Bull Bragantino - 35,7% 4 . São Paulo - 35% 5 . Fluminense - 32,9% 6 . Botafogo - 30,7% 7 . Grêmio - 29% 8 . Corinthians - 28,5% 9 . Athletico Paranaense - 28% 10 . Atlético Mineiro - 27,8% 11 . Internacional - 23,8% 12 . Cruzeiro - 20,8% 13 . Vasco - 20,8% 14 . Santos - 18,9% 15 . Fortaleza - 18,6% 16 . Bahia - 17,3% 17 . América Mineiro - 10,4% 18 . Goiás - 8,5% 19 . Cuiabá - 8,3% 20 . Coritiba - 7%