Pesquisa da CBF mostra quais clubes seriam os mais populares na 'bolsa de ações' do futebol

Levantamento feito pela CBF Academy mostra que a B3 poderia alavancar o número de investidores se tivesse clubes de futebol em sua cartilha

Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 24/11/2025
13:00
Atualizado há 2 minutos
Flamengo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
imagem cameraFlamengo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Uma pesquisa divulgada pela CBF Academy, ligada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta segunda-feira (24) revela que quase 50 milhões de pessoas no Brasil teriam interesse de investir em bolsas de ações ligadas aos clubes de futebol no país. O material, que faz parte de um estudo em parceria com a AtlasIntel, elenca quais são as equipes que seriam mais populares caso tivessem ativos negociados na Bolsa de Valores.

O estudo inédito foi realizado no começo de março de 2025 e 4.445 pessoas foram ouvidas, o que garante um nível de confiabilidade de 95%. Os números indicam que a participação do futebol dentro do mercado de ações no Brasil poderia multiplicar em até dez vezes o interesse do público pelo tema e alavancar as cifras investidas na B3.

O levantamento mostra que, atualmente, o país possui cerca de 5 milhões de investidores pessoa física. Dos 48 milhões de interessados, que representam 23,5% desses torcedores, 3,8 milhões de pessoas (ou 8,2%) estariam dispostos a investir uma quantia superior a R$5.000.

E quem lidera o ranking é o Flamengo, clube com maior torcida no Brasil. O rubro-negro carioca foi citado por 62,8% dos entrevistados declarando que comprariam suas ações. Na sequência, aparecem Palmeiras e o Red Bull Bragantino, completando o top três. O alviverde atrairia o interesse de 57% do público, enquanto o clube de Bragança Paulista, que hoje pertence à marca global de energéticos Red Bull, foi lembrado por 35,7% dos entrevistados.

Os outros três times que aparecem com mais de 30% de interesse na pesquisa são o São Paulo (35%), Fluminense (32,9%) e Botafogo (30,7%). Os dados da pesquisa mostram que não há uma relação direta entre tamanho de torcida e o interesse em ter investimentos na bola ligados às equipes. O Corinthians, por exemplo, é dono da segunda maior torcida do país e aparece na oitava posição da lista com 28,5% de interesse.

Apesar de alguns times populares terem seus nomes alavancados pelo tamanho da torcida, a CBF destaca que há uma avaliação criteriosa do público com gestão, estabilidade esportiva e imagem
institucional, que interferem na percepção sobre o tema.

Dos 20 times citados na pesquisa, cinco deles jogaram a Série B deste ano. O Athletico-PR aparece com destaque no top dez, apesar de ter ficado de fora da elite do futebol nacional em 2025. América Mineiro, Goiás, Cuiabá e o Coritiba, que foi o campeão da segunda divisão, também integram a lista do levantamento. A dupla paranaense subiu e voltará à Série A em 2026.

Veja o rankig dos clubes mais atrativos na 'bolsa de valores' do futebol brasileiro

    1.
  1. Flamengo - 62,8%
    2.
  2. Palmeiras - 57%
    3.
  3. Red Bull Bragantino - 35,7%
    4.
  4. São Paulo - 35%
    5.
  5. Fluminense - 32,9%
    6.
  6. Botafogo - 30,7%
    7.
  7. Grêmio - 29%
    8.
  8. Corinthians - 28,5%
    9.
  9. Athletico Paranaense - 28%
    10.
  10. Atlético Mineiro - 27,8%
    11.
  11. Internacional - 23,8%
    12.
  12. Cruzeiro - 20,8%
    13.
  13. Vasco - 20,8%
    14.
  14. Santos - 18,9%
    15.
  15. Fortaleza - 18,6%
    16.
  16. Bahia - 17,3%
    17.
  17. América Mineiro - 10,4%
    18.
  18. Goiás - 8,5%
    19.
  19. Cuiabá - 8,3%
    20.
  20. Coritiba - 7%
Nacho Laquintana está em alta no Bragantino (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)
O RB Bragantino aparece na terceira posição no ranking. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

