Ganhar títulos é importante, mas alguns atletas também se destacam pelos altos salários e contratos publicitários milionários. Na última semana, o site especializado Sportico divulgou a atualização da lista dos atletas que mais faturaram na história do esporte, em análise baseada nos números de salário, bônus e acordos comerciais. Abaixo, o Lance! Biz apresenta mais detalhes sobre a lista.

Pelo esporte mais popular do mundo, a presença de dois nomes era indispensável: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Os atacantes dominaram as premiações individuais da última década e foram os principais expoentes técnicos e midiáticos do cenário futebolístico nos anos 2010.

Contudo, o futebol não é unanimidade em relação à remuneração dos atletas. Michael Jordan, ícone do basquete norte-americano, continua sendo o atleta mais bem pago da história, com ganhos estimados em 3,3 bilhões de dólares ao longo da carreira.

Além do sucesso esportivo e financeiro nas quadras, o ala-armador tornou-se um empresário de sucesso, com grande parte da fortuna gerada pela parceria com a Nike e a Air Jordan. O ex-jogador, inclusive, apareceu na lista da Forbes das 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos, sendo o primeiro e único esportista a entrar no ranking, na posição 385, com um patrimônio avaliado em 3,5 bilhões (cerca de R$ 19,3 bilhões)

Na frente dos astros do futebol, o golfe é representado por Tiger Woods, californiano de 49 anos amplamente considerado um dos maiores atletas com o taco na mão. La Pulga e CR7 aparecem em seguida, ao lado de LeBron James, estrela da NBA.

💰 Os atletas mais bem pagos de todos os tempos

Segundo a última lista da Sportico, os atletas mais bem pagos da históri, em dólares:

1️⃣ Michael Jordan (Basquete) — US$ 4,15 bilhões

2️⃣ Tiger Woods (Golfe) — US$ 2,79 bilhões

3️⃣ Cristiano Ronaldo (Futebol) — US$ 2,23 bilhões

4️⃣ LeBron James (Basquete) — US$ 1,88 bilhão

5️⃣ Lionel Messi (Futebol) — US$ 1,68 bilhão

6️⃣ Roger Federer (Tênis) — US$ 1,59 bilhão

7️⃣ Floyd Mayweather (Boxe) — US$ 1,52 bilhão

8️⃣ David Beckham (Futebol) — US$ 1,61 bilhão

9️⃣ Michael Schumacher (Automobilismo) — US$ 1,39 bilhão

🔟 Kevin Durant (Basquete) — US$ 1,34 bilhão

