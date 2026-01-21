A batalha judicial entre John Textor, dono da SAF do Botafogo, e o fundo estadunidense Iconic Sports, por dívida de 97 milhões de dólares (cerca de R$ 526 milhões) ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (21). Em julgamento realizado em Londres, o empresário acionista majoritário do Glorioso teve o recurso negado pela Corte de Apelação da Inglaterra.

Por parte da defesa de John Textor, o recurso na Corte inglesa era para tentar encerrar o caso na segunda instância. Sem resolução, o processo voltará ao Tribunal Comercial do Reino Unido para audiência completa sobre o julgado em 17 e outubro. Não há data confirmada.

O caso vem desde 2022, na época da aquisição do Lyon, tradicional clube francês. A Iconic Sports investiu mais de 70 milhões de dólares na operação para, em troca, ter cerca de 16% das ações da Eagle.

Esse acordo, no entanto, previa uma Oferta Publica Inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Nova Iorque, o que não aconteceu. No contrato, o fundo exige a recompra de suas ações com juros de 11%, na casa dos 97 milhões de dólares (cerca de R$ 526 milhões).

O que vê John Textor

Já afastado da gestão do Lyon, Textor e sua defesa apontam erros na execução do contrato por parte da Iconic. Para o empresário e seus advogados, o resultado desta quarta-feira em Londres foi considerado positivo pois dará ao tribunal na primeira instância analisar novamente o caso por inteiro.

— Não acredito que esta decisão reflita a redação clara do contrato ou a posição factual correta, e pretendo recorrer da decisão do tribunal. Entretanto, as empresas que Iconic declarou perante o Tribunal Inglês que cessam as ações pelas quais tentavam exercer influência adicional sobre a governação do Eagle Football, permanecendo em vigor. Além do recurso da decisão prejudicial, estarei agora a preparar uma defesa completa à reclamação que pretendo rejeitar — disse Textor, ao Lance!, em outubro, após o primeiro julgamento.

John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Franck Fife/AFP)

A audiência começou por volta das 7h (de Brasília), e o dono da SAF do Botafogo não prestou depoimento, já que apenas advogados apresentaram seus argumentos no recurso. O julgamento durou cerca de quatro horas.