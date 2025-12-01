A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e o BNDES acertaram um acordo de patrocínio no valor de R$ 60 milhões para os próximos quatro anos. Tamanho volume é o maior já realizado na história da modalidade no país. A parceria combina R$ 32 milhões via Lei de Incentivo ao Esporte e R$ 28 milhões em recursos diretos.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O apoio financeiro cobrirá desde o alto rendimento até programas de base e projetos sociais. Entre os planos está a expansão da prática do judô em nível nacional, com foco em crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Isso por meio de núcleos comunitários em diferentes municípios, conforme o programa já existente "Avança Judô".

Também estão contempladas melhorias na infraestrutura técnica da CBJ. Além disso, estão previstos um conteúdo audiovisual documentando a preparação dos atletas até os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028 e iniciativas para preservar a memória da modalidade.

continua após a publicidade

- A parceria com o BNDES será fundamental para fortalecer o judô brasileiro, ampliando o alcance da prática esportiva em diversos níveis, financiando projetos de formação de atletas e, claro, a estrutura que sustenta o alto rendimento, visando o atual ciclo olímpico - destacou o presidente da CBJ, Paulo Wanderley. E ele concluiu:

- O patrocínio é um gesto concreto de quem acredita no propósito do esporte, e vamos trabalhar intensamente para garantir que o Brasil continue sendo uma potência mundial no judô.

continua após a publicidade

O patrocínio foi visto pela primeira vez no último final de semana, no Rio de Janeiro, onde aconteceu o Campeonato Brasileiro Sênior da modalidade. Do lado do banco-patrocinador, o presidente Aloizio Mercadante ressaltou o compromisso institucional com impacto social e inclusão.

- O apoio ao judô materializa o compromisso do BNDES com valores como cooperação, diversidade e equidade - afirmou o dirigente, que emendou:

- Além do retorno de imagem, buscamos uma plataforma para ampliar o conhecimento do BNDES junto a novos públicos, que vai ajudar na divulgação de novos produtos e serviços do Banco, especialmente para microempreendedores e pequenas empresas, inclusive nas periferias.