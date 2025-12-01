Conmebol fecha parceria com empresa de inovação tecnológica; saiba
Confederação busca o desenvolvimento das plataformas das competições de clube
A Conmebol anunciou um acordo com uma empresa de serviços de tecnologia da informação. A parceria dá à companhia Atos o posto de Parceira de Inovação Oficial das competições de clubes da entidade. O grupo será responsável pelo desenvolvimento dos novos site e aplicativo da Copa Libertadores, da Sul-Americana e outros torneios.
A estratégia da Conmebol é elevar padrões digitais, aprimorar a interação com torcedores e reforçar a modernização do ecossistema das competições sul-americanas. O presidente da entidade, Alejandro Domínguez, destacou a importância do acordo.
- Na Conmebol, assumimos o compromisso de inovar e fortalecer permanentemente nossas competições, gerando alianças que aportem valor tangível ao futebol sul-americano - lembrou o dirigente, antes de prosseguir:
- Este acordo reafirma nossa convicção de trabalhar com visão, transparência e excelência, sempre pensando nos clubes, nas associações e nos milhões de torcedores que dão vida ao nosso esporte. Continuaremos impulsionando projetos que elevem a experiência do futebol e projetem sua grandeza para o futuro.
Pelo lado da parceira tecnológica, a percepção é de orgulho e responsabilidade. Quem transparece isso é Nacho Moros, diretor de grandes eventos da companhia.
- Tornar-nos parceiro de inovação das competições de clubes da Conmebol reforça nosso compromisso com a inovação e com o desenvolvimento do futebol sul-americano, uma região com uma paixão única e um potencial extraordinário - afirmou Moros. E concluiu:
- Trabalharemos junto à Conmebol para oferecer plataformas digitais avançadas que conectem milhões de torcedores, elevem o padrão das competições e contribuam para a modernização do ecossistema esportivo em toda a região.
