Site de acompanhantes patrocina jogos da Seleção Brasileira pela primeira vez

A presença em partidas da Seleção Brasileira faz parte de um movimento de crescimento da Fatal Model no meio esportivo, que se iniciou ainda em 2022. No ano em questão, a empresa deu os primeiros passos com patrocínios pontuais a equipes de menor expressão durante a Copa do Brasil. Já em 2023, consolidou-se de vez como uma das principais marcas apoiadoras do futebol brasileiro, com oito clubes patrocinados. Agora presente em jogos internacionais do Brasil, a empresa atinge o ápice desta expansão.



- Este talvez seja o principal momento da trajetória da Fatal Model no futebol. Desde o início dos movimentos, em 2022, nossa intenção era educar e conscientizar a sociedade por meio de patrocínios e espaços publicitários. Estar presente em jogos do Brasil mostra que o panorama tem se alterado, com maior aceitação para a causa, além de gerar respeito para a profissão - afirma Nina Sag, ex-acompanhante e porta-voz da Fatal Model.



Principal plataforma de anúncios para acompanhantes no país, a Fatal Model busca educar e conscientizar a sociedade sobre os preconceitos que ainda cercam a profissão por meio da presença no esporte. Atualmente, a empresa tem parcerias com Vitória e Ponte Preta. Em 2024, também foi patrocinadora oficial dos Campeonatos Gaúcho e Carioca.