Seis marcas vão fornecer material para as seleções da Eurocopa; veja lista

A Adidas, segunda colocada, tem sete equipes, com seleções de grande relevância como a Espanha, Itália Alemanha e Bélgica.



A Puma aparece na terceira posição com quatro equipes. Porém, em termos de relevância, a disparidade fica evidente. Há equipes com possibilidade de avançar na Copa, mas nenhuma entre as apontadas como favoritas. Joma, Hummel e Macron são as outras empresas que estarão presentes no torneio da Uefa.



