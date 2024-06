Celtics ou Mavericks: qual franquia finalista da NBA é mais valiosa?

Com faturamento anual de US$ 443 milhões (R$ 2,4 bilhões), o time aparece apenas atrás de Golden State Warriors, New York Knicks e Los Angeles Lakers no ranking de valuation da NBA.



O Dallas Mavericks aparece logo atrás, na sétima posição geral, com um valor de US$ 4,5 bilhões (R$ 24,1 bilhões). As receitas anuais da franquia são de US$ 429 milhões (R$ 2,3 bilhões).



