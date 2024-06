Alvo do Vasco, Coutinho compra shopping por valor milionário; veja fortuna do meia

Em negociações para voltar ao Vasco, Philippe Coutinho é o novo dono do Porto da Barra, complexo gastronômico e comercial de Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. De acordo com o "ge", o meia vai pagar US$ 8 milhões (cerca de R$ 42,8 milhões) pela compra do shopping.



