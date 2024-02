Rio Open 2024 terá dez patrocinadores e transmissão na TV

A décima edição do Rio Open começa oficialmente neste sábado (17), no Jockey Club, no Rio de Janeiro. Primeiro campeonato de tênis do Brasil a entrar para a série ATP 500 e maior torneio do esporte na América do Sul, o evento conta com uma série de novidades nos bastidores.



Lista extensa de patrocinadores



Assim como nos últimos anos, o Rio Open 2024 terá patrocínio máster da Claro. Outras nove marcas ocupam a cota de "Host Sponsors": Black Princess, Betway, Engie, Emirates, Herbíssimo, Mubadala, Rolex, Santander e Shell.



Além disso, a competição contará com outras empresas que estarão presentes no evento. Allos, B3, Beechcraft, Café Melitta, EMS, Grey Goose, IBMEC, KIA, New Holland, PremieRpet, Star+, Shopping Leblon, RedeDor e Zetaflex fazem parte da lista.



