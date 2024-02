Textor prevê maior receita na história do Botafogo em 2024; veja valores e evolução

2022 - US$ 24 milhões (R$ 119,32 milhões)

2023 - US$ 78 milhões (R$ 387,79 milhões)

2024 (previsto) - US$ 97 milhões (R$ 482,25 milhões)



➡️ Quais são os clubes de futebol mais valiosos do Brasil? Veja ranking



💸 Como a receita do Botafogo aumentou de 2022 para 2023?



- Ganhos em direitos de televisão: + US$ 2,6 milhões (R$ 12,9 milhões)

- Vendas de ativos: + US$ 16 milhões (R$ 79,5 milhões)

- Patrocínio: + US$ 5,4 milhões (R$ 26,8 milhões)

- Eventos e matchday no Nilton Santos: + US$ 6,6 milhões (R$ 32,8 milhões)

- Premiações de competições: + US$ 9,4 milhões (R$ 46,7 milhões)

- Vendas de uniformes/merchandising: + US$ 2,4 milhões (R$ 11,9 milhões)