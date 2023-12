Brasileirão fora do top 5 e Arábia Saudita em 10°: as ligas nacionais mais valiosas do mundo ao fim de 2023

A Saudi Pro League, da Arábia Saudita, não aparecia entre as 20 ligas mais valiosas no início do ano. Após investimento pesado em reforços, a competição já aparece no top 10, com valor médio de R$ 315 mil por clube.



Ficaram de fora do top 10, ligas importantes como a MLS (Estados Unidos), Super Lig (Turquia), Pro League (Bélgica), Superliga (Argentina) e Liga MX (México).